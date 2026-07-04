В Ярославле открыли памятник основателю маршрута «Золотое кольцо России»

В Ярославле 4 июля открылся памятник журналисту Юрию Бычкову, придумавшему термин «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Памятник открыли на Революционной улице. Его автором стал сын Юрия Бычкова, скульптор Сергей Бычков. Высота монумента составляет пять метров, вес — четыре тонны. Памятник представляет собой фигуру журналиста, который держит в руке золотое кольцо с крестом в верхней части.

«Идея родилась в конце апреля, а реализовали проект всего за два месяца. Никто не верил, что это возможно, но мы сделали это. Огромное спасибо Сергею Юрьевичу и всем, кто участвовал в работах»,— написал Михаил Евраев.

Установка памятника связана с тем, что Ярославль позиционирует себя в качестве «столицы Золотого кольца» и активно развивает туризм. В день открытия памятника на улице Нахимсона открылась галерея истории Золотого кольца и мультимедийная экспозиция, посвященная Юрию Бычкову. В городе идут работы по созданию пешеходного центра.

Туристский маршрут «Золотое кольцо России» возник после серии очерков Юрия Бычкова в газете «Советская культура», вышедших в 1967 году. В 2027 году планируется широко отметить 60-летие маршрута.

Антон Голицын