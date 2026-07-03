Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

Федеральная трасса М-8 перекрыта для транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы

Фото: Скриншот с уличных камер Полицейские перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы

Фото: Скриншот с уличных камер

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал губернатор Ярославской области.

Он призвал отказаться от поездок в этом направлении и его окрестностях. В регионе в 15:41 3 июля был объявлен режим беспилотной опасности, за час до этого закрыли ярославский аэропорт.

UPD: примерно в 16:40 движение было открыто.

Алла Чижова