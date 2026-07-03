Главные новости к утру 3 июля

Правительство России до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3».

Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибла мирная жительница, сообщил оперштаб.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия стала потенциальной целью России для ядерного удара.

Власти США предупреждали Тегеран о том, что Израиль готовит покушение на иранских переговорщиков, сообщила The New York Times.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ должен быть готов воевать против Ирана самостоятельно.

Следствие установило личность главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Иран согласился почти на все условия США, заявил Дональд Трамп

Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1 на ЧМ-2026. Испания разгромила Австрию со счетом 3:0. Победившие команды встретятся друг с другом в 1/8 финала 6 июля.