NYT: Вашингтон предупреждал Иран о планах Израиля убить переговорщиков

Этой весной власти США всерьез опасались, что Израиль планирует ликвидировать ключевых иранских переговорщиков, пока Вашингтон пытался достичь с Тегераном промежуточного мирного соглашения, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным газеты, Белый дом даже просил другие страны региона предупредить Иран о готовящихся покушениях, опасаясь, что это похоронит диалог.

Целями Израиля были глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Они были ключевыми фигурами в контактах с США.

NYT приводит конкретный случай, когда в апреле господин Галибаф возвращался со встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Тогда иранская разведка перехватила данные о готовящейся израильской атаке, а два истребителя Израиля уже вошли в воздушное пространство Ирана. По информации старшего советника Махди Мохаммади, иранский самолет совершил вынужденную посадку в городе Мешхеде, после чего иранская делегация добиралась до Тегерана по суше.

В марте The Wall Street Journal сообщала, что Аббас Аракчи и Мохаммад-Багер Галибаф находились в списке целей Израиля, но были временно удалены оттуда, когда США обсуждали начало переговоров с Ираном.