Минобороны Израиля: ЦАХАЛ должен быть готов воевать против Ирана в одиночку
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ должен быть готов действовать против Ирана самостоятельно. Он подчеркнул, что Израиль больше «никогда не вернется к реальности, в которой наши враги закрепляются вдоль наших границ и угрожают нашим общинам».
«Мы ликвидировали лидера Ирана Хаменеи и большую часть иранского руководства, серьезно подорвали его стратегический потенциал, и ЦАХАЛ должен быть готов нанести независимый израильский удар по Ирану в любой момент, когда это потребуется для устранения любой угрозы»,— заявил господин Кац (цитата по The Jerusalem Post).
Комментарий господина Каца приурочен к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Он заявил и о других военных успехах Армии обороны Израиля: «Мы ликвидировали все руководство "Хамаса", причастное к резне 7 октября, убили Хасана Насраллу и руководство "Хезболлы", уничтожили армию Асада в Сирии, обезглавили большую часть руководства хуситов в Йемене и нанесли тяжелые удары по каждому террористическому ответвлению, которое пыталось окружить Израиль огненным кольцом»,— заявил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между Иерусалимом и Вашингтоном существуют разногласия в вопросе мирных соглашений Ираном. Он говорил, что Израиль не закончил борьбу и призывал израильтян сохранять бдительность, чтобы себя защитить.
Заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о готовности ЦАХАЛ к самостоятельным действиям против Ирана соответствует более широкой политике Израиля по обеспечению собственной безопасности, особенно в отношении ядерной программы Ирана. Израиль рассматривает иранскую программу баллистических ракет как экзистенциальную угрозу, о чем ЦАХАЛ предупреждал США, и оставляет за собой право на свободу действий в случае, если стратегические вооружения Ирана достигнут угрожающих масштабов. В прошлом Израиль наносил превентивные удары по Ирану, заявляя, что Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Ударам подвергались ядерные объекты в Натанзе и Араке, а также другие военные цели, склады с вооружением и заводы по производству компонентов для баллистических ракет. Эти действия, по заявлению Израиля, направлены на ослабление иранского режима и его возможностей, а также на дестабилизацию политического режима Ирана, включая уничтожение ядерной программы и ликвидацию высокопоставленных иранских командиров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Напряженность между странами достигла такого уровня, что ЦАХАЛ неоднократно заявлял о готовности к новому удару по Ирану, а также усиливал атаки на объекты КСИР. Израильские официальные лица предупреждают, что удары по Ирану будут усиливаться, если продолжатся ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. В то же время США пытаются отговорить Израиль от крупномасштабного удара по Ирану, опасаясь расширения региональной войны, и были готовы предложить Израилю «сделку», например, одобрение операции в Рафахе в обмен на отказ от ударов по Ирану.
Ранее, в 2026 году, Израиль и США уже начинали военную операцию против Ирана 28 февраля, в ходе которой был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Ответ Тегерана включал ракетные обстрелы территории Израиля и американских объектов в регионе. Исраэль Кац также допускал возможную «третью войну с Ираном», если Тегеран первым нанесет удар по Израилю.