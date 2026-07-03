Минобороны Израиля: ЦАХАЛ должен быть готов воевать против Ирана в одиночку

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ должен быть готов действовать против Ирана самостоятельно. Он подчеркнул, что Израиль больше «никогда не вернется к реальности, в которой наши враги закрепляются вдоль наших границ и угрожают нашим общинам».

«Мы ликвидировали лидера Ирана Хаменеи и большую часть иранского руководства, серьезно подорвали его стратегический потенциал, и ЦАХАЛ должен быть готов нанести независимый израильский удар по Ирану в любой момент, когда это потребуется для устранения любой угрозы»,— заявил господин Кац (цитата по The Jerusalem Post).

Комментарий господина Каца приурочен к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Он заявил и о других военных успехах Армии обороны Израиля: «Мы ликвидировали все руководство "Хамаса", причастное к резне 7 октября, убили Хасана Насраллу и руководство "Хезболлы", уничтожили армию Асада в Сирии, обезглавили большую часть руководства хуситов в Йемене и нанесли тяжелые удары по каждому террористическому ответвлению, которое пыталось окружить Израиль огненным кольцом»,— заявил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между Иерусалимом и Вашингтоном существуют разногласия в вопросе мирных соглашений Ираном. Он говорил, что Израиль не закончил борьбу и призывал израильтян сохранять бдительность, чтобы себя защитить.