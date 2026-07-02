В Монако теперь ищут женщину

Расследование взрыва в Монако, в результате которого тяжелые ранения получили близкие предпринимателя Вадима Ермолаева, неожиданно изменило направление. Журналисты газеты Le Figaro поделились полученными сведениями о том, что бомбисткой оказалась женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VALERY HACHE / AFP Фото: VALERY HACHE / AFP

Почти четыре дня полиция Княжества Монако и Франции искала человека в темной одежде и широкополой панаме, попавшего на записи камер видеонаблюдения. Теперь следователи пришли к выводу, что главным подозреваемым, вероятнее всего, является вовсе не мужчина, а женщина. По данным французских источников, речь идет о гражданке Украины около тридцати лет, постоянно проживающей в Германии.

С самого начала расследование строилось вокруг многочисленных записей камер наблюдения, которыми покрыто все Монако. На кадрах было видно человека в черной панаме, темном жилете, белых брюках и светлых кроссовках, несущего небольшую посылку. Именно он вошел в жилой дом на улице Преподобного Луи Фролла, оставил сверток у входа и вскоре покинул место преступления.

Однако дальнейший анализ видеозаписей, а также показания свидетеля, которому довелось пообщаться с подозреваемой незадолго до взрыва, заставили следствие изменить первоначальную версию. Теперь полиция считает, что под свободной одеждой скрывалась женщина.

Следователи также полагают, что нападение тщательно готовилось.

Подозреваемую заметили на записях камер возле дома Ермолаева за несколько дней, а возможно, и за несколько часов до покушения. Она, по всей видимости, изучала распорядок семьи и выбирала наиболее подходящий момент.

Вечером 29 июня около девяти часов подзреваемая долго сидела на скамейке напротив дома. Когда Вадим Ермолаев вместе с женщиной и тринадцатилетним подростком подошел к подъезду, она приблизилась к входу. Через несколько секунд прогремел взрыв.

Именно эта последовательность событий заставляет следствие считать, что устройство было приведено в действие дистанционно. Бомба сработала в тот момент, когда люди вплотную приблизились к оставленной посылке.

Состояние пострадавших остается тяжелым. Сам Вадим Ермолаев получил многочисленные осколочные ранения и ожоги, однако его жизнь уже вне опасности. Тринадцатилетний подросток, которого первоначально считали одним из самых тяжелых пациентов, постепенно идет на поправку. По словам источников, мальчик получил ожоги почти всего тела и был отброшен взрывной волной почти на двадцать метров. Французские врачи называют его спасение настоящим чудом.

Гораздо тяжелее положение Анны Насобиной, находившейся рядом с предпринимателем. Именно она приняла на себя основную силу взрыва, практически наступив на оставленную у входа посылку. В четверг ей была проведена операция, в ходе которой врачам пришлось ампутировать обе ноги.

Одновременно меняется и представление следствия о целях преступления. Если в первые часы предполагалось, что речь идет о попытке убийства, то теперь французские источники, близкие к расследованию, склоняются к иной версии. По их данным, самодельное взрывное устройство было относительно небольшим. Его мощности, по мнению специалистов, могло быть недостаточно для гарантированного убийства человека.

Поэтому все чаще звучит предположение, что организаторы стремились не столько ликвидировать Ермолаева, сколько отправить ему недвусмысленное предупреждение.

Если эта версия подтвердится, покушение приобретает совсем иной смысл, превращаясь скорее в акт устрашения, чем в классическое заказное убийство.

Главный вопрос теперь заключается в том, кто стоял за исполнителем. Официально прокуратура Монако продолжает подчеркивать, что рассматривает все возможные версии и не делает преждевременных выводов. Однако французские СМИ со ссылкой сразу на несколько независимых источников утверждают, что наиболее вероятной остается версия о возможной причастности украинских спецслужб. Подобные утверждения пока не подтверждены никакими официальными заявлениями и остаются исключительно журналистской информацией, однако именно эта гипотеза считается основной рабочей версией.

В определенной степени этому способствует и биография самого Вадима Ермолаева. Уроженец Украины, один из крупнейших предпринимателей страны, он еще в 2019 году получил гражданство Кипра, а после начала российско-украинского конфликта фактически дистанцировался от Киева. С 2021 года Ермолаев постоянно проживает в Монако. В конце 2023 года украинские власти ввели против него персональные санкции.

Впрочем, следствие пока не готово связывать эти обстоятельства напрямую с покушением. Прокурор княжества Стефан Тибо уже подчеркивал, что любые выводы о мотивах преступления преждевременны. Главной задачей остается задержание подозреваемой, которая, судя по всему, сумела покинуть Лазурный берег еще в первые часы после взрыва.

Таким образом, спустя несколько дней после первого в истории Монако покушения с использованием взрывного устройства в расследовании уже переплелись Украина, Германия, Франция, Кипр и Княжество Монако. И чем больше деталей появляется в открытом доступе, тем осторожнее становятся официальные представители следствия, предпочитая не подтверждать и не опровергать версии, которые уже активно обсуждаются в европейской прессе.

Алексей Тарханов, Париж