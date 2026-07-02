Медведев: Финляндия стала потенциальной целью России для ядерного удара
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение властей Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия территории страны.
«Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Всего одну сущую мелочь: теперь их страна находится в списке целей для ядерного удара России. Радуйся, Финляндия, ты достигла пика своей безопасности»,— написал господин Медведев в соцсети X.
Поправки к закону об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории Финляндии, вступили в силу 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в ответ на это Россия примет военно-технические меры — это произойдет «своевременно и эффективно», заявляла она.
Подробности — в материале «Ъ» «Финляндия потянулась за ядерным зонтиком».
Решение правительства Финляндии об отмене запрета на размещение ядерного оружия на своей территории последовало за заявлениями о том, что это необходимо для соответствия стандартам НАТО, в который страна вступила в 2023 году. До этого, с 1987 года, в Финляндии действовал закон, запрещающий импорт, производство, хранение и использование ядерных взрывчатых веществ. Изменения в законодательство обсуждались с момента подачи заявки на вступление в НАТО в 2022 году. В марте 2026 года власти Финляндии уже обсуждали снятие запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Дискуссия была вызвана необходимостью укрепления «европейского потенциала сдерживания» за счет расширенного сотрудничества неядерных стран региона с ядерными державами, такими как Франция и Великобритания. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что транзит будет разрешен только в оборонных целях. Российская сторона неоднократно предупреждала, что возможное появление ядерного оружия в Финляндии будет учтено в ее военном планировании и потребует ответных военно-технических мер.