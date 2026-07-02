Медведев: Финляндия стала потенциальной целью России для ядерного удара

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение властей Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия территории страны.

«Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Всего одну сущую мелочь: теперь их страна находится в списке целей для ядерного удара России. Радуйся, Финляндия, ты достигла пика своей безопасности»,— написал господин Медведев в соцсети X.

Поправки к закону об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории Финляндии, вступили в силу 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в ответ на это Россия примет военно-технические меры — это произойдет «своевременно и эффективно», заявляла она.

Подробности — в материале «Ъ» «Финляндия потянулась за ядерным зонтиком».