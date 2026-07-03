Сухой разгон

Сборная Испании по футболу впервые с 2010 года преодолела стартовый раунд play-off мирового первенства. Встреча 1/16 финала против австрийцев сложилась для нее предельно легко. Действующие чемпионы Европы победили — 3:0; на турнире они еще ни разу не позволили оппонентам поразить свои ворота. Соперником испанцев в следующей стадии, 1/8 финала, станут португальцы или хорваты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль

Фото: Lisi Niesner / Reuters Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Этот матч начинался приблизительно так, как многие предполагали. Сборная Испании доминировала. Она задала такой темп, который австрийцы выдерживали с трудом. Она постоянно кружилась где-то около чужой штрафной. Но ничего острого в дебюте создать не могла. Вспоминался разве что слабенький удар Ламина Ямаля из-за пределов штрафной.

Так — без явных моментов — доиграли до первой «гидратационной» паузы. Многие тренеры эти «тайм-ауты» не любят. Наставник австрийцев Ральф Рангник к их числу не относится: он как раз признавался, что ценит возможность перестроить игру своей команды. На этот раз разговор с игроками на пользу не пошел.

Прибавили после водопоя как раз подопечные Луиса де ла Фуэнте. Чемпионы Европы впервые глубоко проникли в чужую штрафную. Мяч дошел до Дани Ольмо, перед которым оставался только вратарь. Ольмо, наверное и сам не понял, откуда возник защитник Штефан Пош. Вылетел из-за спины, чудом провел идеальный подкат, спас безнадежную с виду ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

Поданный тут же угловой закончился ударом из убойной точки Марка Кукурельи. Он отправил мяч в сетку, но вновь испанцам радоваться было рано. Взятие ворот было отменено даже без вмешательства видеоассистентов рефери. Голкипера Александра Шлагера игроки в красной форме затоптали. Главный арбитр Гленн Нюберг и сам это хорошо видел.

Впрочем, этим неприятности австрийцев тоже не ограничились. Испанцы их утюжили: создавали такие моменты, от которых за голову хватались болельщики обеих команд. Одни — не желая верить, что оборона их любимой команды настолько податлива. Другие — не желая верить, что все эти возможности не превращаются в осязаемое преимущество, в перевес на табло.

До перерыва аутсайдер не дотерпел. Успех фавориту принесла относительно простая атака; редкая атака, которая обошлась без трюков — например, финтов или «слепых» пасов пяткой Ламина Ямаля. Разыграли все довольно прямолинейно, в две передачи. Педри бросил Кукурелью в отрыв по левому краю, тот нашел в центре Микеля Оярсабаля, который покатил мяч против движения Шлагера. 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль

Фото: Matthew Childs / Reuters Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль

Фото: Matthew Childs / Reuters

И черт знает, как испанцы не забили второй мяч до перерыва. Еще несколько шансов у них было, а такой шанс, какой представился Ямалю в компенсированное время, казалось, загубить было нельзя. Тинейджер ведь точно знал, куда надо бежать, чтобы принять отскочивший от перекладины — в нее со штрафного влупил Алекс Баэна — мяч. И добежал, оказался перед воротами в полном одиночестве. Но Шлагера переиграть не сумел.

Тем временем на другом конце поля Унаи Симон скучал. Не было и робкого намека на угрозу его воротам. Впечатления, что только что завершился самый однобокий тайм в play-off нынешнего чемпионата мира, подтверждала продвинутая статистика. В строке xG (ожидаемые голы) у австрийской команды набежали какие-то жалкие сотые доли. График так называемого Match momentum — категории, выражающей, кому принадлежит инициатива — фиксировал скачки только в одну сторону.

Очень вяло, невыразительно смотрелась австрийская команда и после перерыва — и перестроения в полузащите не помогли. Вышедшие на поле Флориан Гриллич и Карни Чуквуемека терялись точно так же, как Николас Зайвальд и Ксавер Шлагер, которых они заменили. Мяч у австрийцев вообще не держался. Осмысленных действий было минимум. Ничего кардинально не поменяло и обновление линии атаки. Ветеран Марко Арнаутович и Саша Калайджич тоже в игру не попали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Испании Педро Порро (третий справа)

Фото: Daniel Cole / Reuters Защитник сборной Испании Педро Порро (третий справа)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Между тем испанцы, не создавая ничего жутко опасного, методично захватывали территорию, дорожили владением, быстро возвращали мяч себе — без труда отнимали его у запыхавшихся противников. Было понятно, что рано или поздно где-нибудь у австрийцев треснет. Треснуло вновь на правом фланге защиты. Вторая результативная атака родилась из взаимодействия Марка Кукурельи и Алекса Баэны. Последний выполнил навес в центр, который головой замкнул правый защитник Педро Порро.

А итоговый счет — 3:0 — на 89-й минуте установил Микель Оярсабаль, отличившийся вновь с передачи Кукурельи. Форвард, таким образом, вклинился в борьбу за «Золотую бутсу» турнира. Теперь на его счету четыре мяча. Столько же имеют в активе бразилец Винисиус, француз Усман Дембеле и Исмаила Сарр из уже выбывшей сборной Сенегала. Больше голов, чем у Оярсабаля, имеют на счету только четыре бомбардира: норвежец Эрлинг Холанн и англичанин Гарри Кейн успели забить по пять, француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси — по шесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль (слева)

Фото: Kirby Lee / Reuters Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль (слева)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Сборная Испании преодолела стартовый раунд play-off чемпионата мира впервые с триумфального южноафриканского турнира 2010 года. На текущем мировом первенстве она еще не пропустила ни разу за четыре матча. Ее соперник по 1/8 финала определится в ночь на пятницу в противостоянии команд Португалии и Хорватии.

Роман Левищев