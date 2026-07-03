Кипящий VAR

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала североамериканского чемпионата мира по футболу, пережив очень тяжелый матч против хорватов в Торонто. В нем в начале второго тайма она оказалась в роли догоняющей, но выкрутилась благодаря пенальти Криштиану Роналду, голу в концовке Гонсалу Рамуша и отмене на излете компенсированного времени мяча, забитого в португальские ворота Йошко Гвардиолом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитр Эспен Эскос (слева) сообщает об отмене забитого Йошко Гвардиолом гола в ворота сборной Португалии

Фото: Dylan Martinez / Reuters Арбитр Эспен Эскос (слева) сообщает об отмене забитого Йошко Гвардиолом гола в ворота сборной Португалии

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Многих из знаменитых участников этого матча двух европейских грандов, к которым накопилось немало вопросов, долго хотелось пожалеть. У Криштиану Роналду все время такое страдальческое выражение лица, как будто его силком подняли с дивана и вытащили на ненавистное футбольное поле. И приходится напрягаться. А тут еще, как назло, штрафной назначают словно специально для него. Не в двух десятках метров от ворот, когда нужно технично закручивать мяч в створ, а подальше — для удара на силу. Его позиция, его функционал. И 41-летний Роналду, конечно, вызов принимает, разгоняется… Да нет, пытается разогнаться. Так разгоняются пенсионеры во время субботних пробежек в летних московских парках. Мяч еле-еле плюхается в стенку.

А вот 40-летнего хорватского друга Криштиану Роналду, с которым он сыграл бок о бок 222 матча за «Реал», Луку Модрича отправляют забросом в контратаку. И Модрич честно пыхтит, стараясь этот заброс достать. Фора у него вроде приличная, но Нуну Мендеш достает буквально за пару шагов. А Модрич тяжело дышит, восстанавливая после не состоявшегося подвига дыхание.

Хорватский вратарь Доминик Ливакович, который чуть помоложе двух легенд, все время хромает, вставая с газона. Ему бы, кажется, в этот вечер не в футбол играть, а полежать, не тревожа старые и свежие травмы. Но, увы, поберечь себя не получается, потому что партнеры не дают. Видно, что хотят почаще появляться на португальской половине, но как добраться до нее, не понимают. Это же все равно какие-то рывки надо делать. А есть хоть кто-то, на них способный?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич, полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич

Фото: Dylan Martinez / Reuters Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич, полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Так что вся игра идет на половине хорватской. И хорошо, что португальцы не понимают, как извлечь какие-то ясные выгоды из этого факта. В начале матча у них прошла шикарная атака по левому флангу с пасом Рафаэля Леана на Бруну Фернандеша. Фернандеш пробил с носка в Ливаковича, а добивание заблокировали защитники. Но потом-то ничего путного из этих бесконечных португальских подходов к чужой штрафной не склеивалось. Ну если не считать довольно неприятных навесов, на которые выбросились Роналду и Ренату Вейга, до мяча не достав.

Однако перерыв оказал на игру просто какое-то магическое действие. Глаза не верили, глядя на происходящее. Где прежняя монотонность, размеренность, тоска?!

Первыми завелись умиравшие хорваты. Выяснилось, что пороху-то у них достаточно, нагло обманывали всех, притворяясь вяленькими и скучными. Искрят будь здоров. Угловой наконец зарабатывают после того, как Матео Ковачич, извернувшись, опасно бьет по воротам Диогу Кошты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич

Фото: John E Sokolowski / Reuters Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич

Фото: John E Sokolowski / Reuters

А вскоре португальцы, похоже, смущенные хорватской настырностью, напортачили в свой штрафной. Все свалились в центр, бороться за паривший над полем мяч, а зону левее от него закрыть забыли. В общем, Иван Перишич там остался один-одиношенек. Мяч он подработал и прошил Диогу Кошту.

Пинок под зад встряхнул и португальцев. Через некоторое время жарко уже было у хорватских ворот, а их перекладина приняла на себя классный удар Рафаэля Леана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Jeenah Moon / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

И главное, Криштиану Роналду вышел из спячки. Отвечая на колючий хорватский выпад, сотворил что-то, похожее на шедевр. Ловко укротил мяч в воздухе, ловко перекинул его через Доминика Ливаковича. Но, едва отправившись праздновать успех, осекся, осознав, что арбитр Эспен Эскос взятие ворот фиксировать не торопится. VAR подтвердил, что офсайд — крохотный — и вправду был. Не повезло.

Роналду не знал, что через несколько минут VAR ему поможет, разглядев, как Никола Влашич хватает руками в штрафной Ренату Вейгу. А это означало, что португальцам досталось право на пенальти. А есть ли альтернатива Роналду при выборе того, кто пойдет к одиннадцатиметровой отметке?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Jeenah Moon / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Он подошел к ней уверенно, расставил по привычке в сторону ноги. Была, правда, какая-то с виду странная, неловкая пауза, когда Роналду двигался к заботливо установленному мячу. Но нет, ничего страшного: отправил его, куда хотел, забив первый в своей такой богатой на рекорды карьере гол в матче play-off чемпионата мира. В девятом матче. Не хватало его, разумеется, Роналду для счастья.

А дальше пошла кусаться сборная Хорватия. И как! Момент за моментом. Ковачич стреляет в стойку. Диогу Кошта все время в игре, ни секунды на передышку. Жуткий отрезок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Фото: Mike Segar / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Фото: Mike Segar / Reuters

Тренер португальской сборной Роберто Мартинес еще до него успел поразить зрителей матча удивительной заменой, отправив на поле сразу четверых новых игроков. Но тут решил, что не помешает еще одна. И ради выхода Рубена Невеша усадил на скамейку Криштиану Роналду. Уходил тот растерянно, как будто до конца не осознавая, что это все в реальности: его, того, кого нельзя трогать, меняют…

Если бы португальцы проиграли, Мартинеса их поклонники прокляли бы за это решение. Но победителей не судят. А Мартинес выбрался из передряги победителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш (справа)

Фото: Jeenah Moon / Reuters Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш (справа)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вовсю шло компенсированное время, зрители уже готовились к овертайму. Но Рафаэль Леан навесил слева, а в районе той точки, с которой недавно сравнивал счет Роналду, вверх взмыли два хорватских защитника и португальский форвард Гонсалу Рамуш. Именно его голова нашла мяч. И удар ею у Рамуша вышел идеальным, для гурманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол (в центре)

Фото: Dylan Martinez / Reuters Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол (в центре)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

А ведь это было еще не все, потому что из отчаянного хорватского навала «на флажке» вырос гол Йошко Гвардиола. Из него, в свою очередь, выросли безумная радость хорватов и глубокий шок португальцев. Одни думали, что чудом спаслись, другие — что как-то сумели проворонить неминуемый уже успех. Но опять включился VAR. И было очевидно: что бы там, на повторе, ни разглядел Эспен Эскос, какую бы трактовку ни предпочел, его вердикт будут называть спорным. Все сложно. Вроде есть офсайд в момент подачи у Марио Пашалича. Но там же и рикошет был от португальца. Может, не считается такое?

Игроки обеих команд застыли, словно ледяные скульптуры. А затем Эскос сообщил, что гол отменяется. Португальцы радовались, как дети. Роналду плясал возле бровки, обнимаясь со всеми подряд. А с хорватских секторов на траву сыпался ливень из пластиковых бутылок. Переварить такое невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Kevin Sousa / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Kevin Sousa / Reuters

В 1/8 финала сборной Португалии и Криштиану Роналду предстоит столкнуться с соперником куда более мощным, чем хорватская команда. Во втором раунде их ждут испанцы, в этот же вечер разгромившие — 3:0 — австрийцев.

Алексей Доспехов