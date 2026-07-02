Белгородская область получит 830 млн рублей на закупку генераторов

Правительство РФ выделило Белгородской области 830 млн руб. на закупку энергооборудования. Средства позволят приобрести генераторы для формирования резерва источников электроснабжения и обеспечения бесперебойной подачи света и тепла в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Об этом сообщили в Telegram-канале Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«У нас уже есть резерв — 5,4 тыс. единиц различной мощности, будем его наращивать. Этого требует оперативная обстановка», — прокомментировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев и пояснил, что на полученные средства планируется приобрести 17 высоковольтных генераторов.

В марте 2026 года федеральный центр уже выделял региону 500 млн руб. на закупку генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Тогда планировалось, что средства позволят приобрести не менее 310 электрогенераторов, которые распределят между населенными пунктами.

Ульяна Ларионова