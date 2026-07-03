В Новороссийске установят модульные бетонные укрытия по примеру Крыма

В Восточном районе Новороссийска планируют установить модульные бетонные укрытия, аналогичные тем, что уже используются в Крыму. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС города Игорь Васильев на общегородском родительском собрании, пишет «Новороссийский рабочий».

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По его словам, строительство капитальных укрытий в городе в ближайшее время не планируется. Вместо этого власти намерены использовать модульные железобетонные конструкции.

По данным администрации, толщина стен и плит перекрытия таких укрытий составит не менее 16 см. Каждое сооружение рассчитано примерно на 15 человек, оснащено системой вентиляции и перегородкой у входа, при этом двери не предусмотрены для обеспечения круглосуточного свободного доступа. Сроки установки модульных укрытий пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске планируют капитально отремонтировать защитные сооружения гражданской обороны. Соответствующие тендеры на подготовку проектной документации на общую сумму порядка 10 млн руб. были размещены в единой информационной системе «Закупки». Разработать проектно-сметную документацию и провести техническое обследование помещений намерены до конца текущего года.

Кроме того, в конце 2025 года администрация города-героя утвердила реестр заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения в случае объявления ЧС. Перечень адресов опубликовали на официальном сайте мэрии Новороссийска.

Анна Гречко