На проект ремонта укрытий в Новороссийске выделили почти 10 млн рублей

Защитные сооружения гражданской обороны капитально отремонтируют в Новороссийске. Соответствующие тендеры на подготовку проектной документации на общую сумму порядка 10 млн руб. размещены в единой информационной системе «Закупки».

Разработать проектно-сметную документацию и провести техническое обследование планируется завершить до конца текущего года. Заказчиком на осуществление работ выступает городское управление строительства. Согласно опубликованным тендерам, ремонту подлежат следующие укрытия:

ул. Революции 1905 года, 33

ул. Пролетарская, 8

ул. Лейтенанта Шмидта, 10

Гайдук, ул. Ленина, 13

ул. Советов, 11

ул. Тихоступа, 5А

ул. Советов, 52

ул. Губернского, 41

ул. Мира, 14/4

ул. Новороссийской Республики, 36

Наибольшую сумму из муниципального бюджета выделили на разработку смет для укрытия, расположенного в доме на улице Губернского, 41, стоимость тендера составляет 1,1 млн руб. Дешевле всего для городской казны обойдутся подготовительные работы по улице Пролетарской, 8. Сумма контракта составила 879,8 тыс. руб.

Кристина Мельникова