На проект ремонта укрытий в Новороссийске выделили почти 10 млн рублей
Защитные сооружения гражданской обороны капитально отремонтируют в Новороссийске. Соответствующие тендеры на подготовку проектной документации на общую сумму порядка 10 млн руб. размещены в единой информационной системе «Закупки».
Разработать проектно-сметную документацию и провести техническое обследование планируется завершить до конца текущего года. Заказчиком на осуществление работ выступает городское управление строительства. Согласно опубликованным тендерам, ремонту подлежат следующие укрытия:
- ул. Революции 1905 года, 33
- ул. Пролетарская, 8
- ул. Лейтенанта Шмидта, 10
- Гайдук, ул. Ленина, 13
- ул. Советов, 11
- ул. Тихоступа, 5А
- ул. Советов, 52
- ул. Губернского, 41
- ул. Мира, 14/4
- ул. Новороссийской Республики, 36
Наибольшую сумму из муниципального бюджета выделили на разработку смет для укрытия, расположенного в доме на улице Губернского, 41, стоимость тендера составляет 1,1 млн руб. Дешевле всего для городской казны обойдутся подготовительные работы по улице Пролетарской, 8. Сумма контракта составила 879,8 тыс. руб.