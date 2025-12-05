Реестр укрытий на случай ЧС утвердили в Новороссийске
Администрация Новороссийска утвердила реестр заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения в случае объявления ЧС. Перечень адресов опубликован на официальном сайте мэрии города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Укрытия сформированы на цокольных этажах и в подвалах многоквартирных домов в разных районах Новороссийска. Судя по данным реестра, наибольшее количество заглубленных помещений расположено в Южном внутригородском районе.
Список помещений для укрытия населения Восточного внутригородского района в случае возникновения ЧС:
- г. Новороссийск, ул. Межевая, д. 4
- г. Новороссийск, ул. Менжинского, д. 52
- г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 108
- г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 108А
- г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 110
- г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 112
- г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 118
- г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 120
- г. Новороссийск, ул. Максима Борисова, д.13
- г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.3
- г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.5
- г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.11
- г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.13
- г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.6
- г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.8
- г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.10
- г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.14
- г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.18
- г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
- г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12
- г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14
- г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 20
- г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 22
- г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24
- г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 76
- г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 82
- г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д.5 А
- г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д.19
- г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 7
- г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 9
- г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 45
Список помещений для укрытия населения Новороссийского внутригородского района в случае возникновения ЧС:
- поселок Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, д 10 А
- поселок Верхнебаканский, ул. Привокзальная, д. 1
- поселок Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 2
- поселок Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 5
- поселок Верхнебаканский, ул. Ленина, д. 24
- поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 1
- поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 8
- поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 19
- поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 21
- поселок Верхнебаканский, ул. Ленина, д. 25
- поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 23
- село Большие Хутора, ул. Майская, д. 9
- село Большие Хутора, ул. Майская, д. 13
- село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 12
- село Абрау-Дюрсо, ул. Новая, д. 15
- село Гайдук, ул. Ленина, д. 1
- село Гайдук, ул. Ленина, д. 13
- село Гайдук, ул. Мира, д. 47
- село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 11
- село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 13
- село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 15
- село Гайдук, ул. Труда, д. 6
- село Гайдук, ул. Труда, д. 8
- село Гайдук, ул. Труда, д. 9
- село Гайдук, ул. Ясельная, д. 4
- село Глебовское, ул. Чехова, д. 1
- станица Раевская, ул. Красная, д. 40
- станица Раевская, ул. Ленина, д. 23
- станица Раевская, ул. Садовая, д. 66 А
- станица Натухаевская, ул. Молодежная, д. 23
- станица Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50
- станица Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 55
- станица Натухаевская, ул. Красная, д. 35
Список помещений для укрытия населения Приморского внутригородского района в случае возникновения ЧС:
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 2
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 20
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 37А
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39В
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39Г
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39Д
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Б
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Г
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Е
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Ж
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41И
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Н корпус 1
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Н корпус 2
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 47
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 49
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 53 корпус 1
- г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 53 корпус 2
- г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 3
- г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 5
- г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 7
- г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 11
- г. Новороссийск, переулок Краснознаменный, д. 2Б
- г. Новороссийск, переулок Краснознаменный, д. 10
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 2
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 9А
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 9Б
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 1
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 1 корпус 2
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 3
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 7
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 1
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 2
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 3
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 4
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Овражная, д.35
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Овражная, д.37
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 13
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 15
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 20
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 21
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 22
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 28
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 29
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 37
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 38
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 39
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 55
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 57
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 23
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 53
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 54
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 102
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 103
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 104
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 105
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 106
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 107
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 98
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 99
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 4
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 6
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 10А
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Свободы, д. 30А
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Бурсака, д. 82
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 33
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 57
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 59
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 61
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 1
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 2
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 3
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 4
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 5
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 6
- г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 7
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 56
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 65
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 79
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 85
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 100
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 119
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 123
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 137
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 149
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 153 корпус 1
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 153 корпус 2
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 155
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 156А
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 160
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 160А
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 163А
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 163Б
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 182
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 212
- г. Новороссийск, ул. Видова, д. 220
- г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31
- г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31А корп. 1
- г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 1 Б
- г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 3
- г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 5
- г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 7
- г. Новороссийск, ул. Гордеева, д. 4
- г. Новороссийск, ул. Индустриальная, д. 8
- г. Новороссийск, ул. Интернациональная, д. 2
- г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, д. 7
- г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 30
- г. Новороссийск, ул. Щорса, д. 3
- г. Новороссийск, ул. Камская, д. 32
- г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 39
- г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 65/1
- г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 65А
- г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 76
- г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 1
- г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 3
- г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 5
- г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 13
- г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 15
- г. Новороссийск, ул. Московская, д. 8
- г. Новороссийск, ул.Тобольская, д. 5
- г. Новороссийск, ул. Тобольская, д. 7А
- г. Новороссийск, ул. Циолковского, д. 7
- территория Цемдолина, Восточный переулок, д. 10
Список помещений для укрытия населения Центрального внутригородского района в случае возникновения ЧС:
- г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 18
- г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 43
- г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 45
- г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, д. 13
- г. Новороссийск, ул. Мира, д. 25
- г. Новороссийск, переулок Мичуринский, д. 2
- г. Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, д. 1
- г. Новороссийск, ул. Чехова, д. 20
- г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
- г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, д. 47
- г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 30
- г. Новороссийск, набережная Адмирала Серебрякова, д. 69
- г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 6
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А корпус 1
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А корпус 2
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 55 корпус 2
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 51К
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47Г
- г. Новороссийск, ул. Планеристов, д. 55Б
- г. Новороссийск, ул. Суворовская, д. 32А
- г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 22
- г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 22 корпус 1
- г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 95
- г. Новороссийск, ГСК 110 возле к/н «Нептун»
- г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59
- г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59Б
- г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59В
- г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59Д
Список помещений для укрытия населения Южного внутригородского района в случае возникновения ЧС:
- ул. Вербовая, 7
- ул. Вербовая, 13
- ул. Вербовая, 15
- ул. Вербовая, 17
- ул. Вербовая, 21
- ул. Волгоградская, 2
- ул. Волгоградская, 4
- ул. Волгоградская, 18
- ул. Волгоградская, 28
- ул. Волгоградская, 30
- ул. Волгоградская, 34
- ул. Волгоградская, 42
- ул. Волгоградская, 44
- ул. Волгоградская, 46
- ул. Волгоградская, 46А
- ул. Владимира Бута, 6
- ул. Владимира Бута, 16
- ул. Героев Десантников, 9
- ул. Героев Десантников, 16
- ул. Героев Десантников, 23
- ул. Героев Десантников, 25
- ул. Героев Десантников, 26
- ул. Героев Десантников, 28
- ул. Героев Десантников, 29А
- ул. Героев Десантников, 32
- ул. Героев Десантников, 33А
- ул. Героев Десантников, 34
- ул. Героев Десантников, 35А
- ул. Героев Десантников, 35Б
- ул. Героев Десантников, 39
- ул. Героев Десантников, 49
- ул. Героев Десантников, 61А
- ул. Героев Десантников, 63
- ул. Героев Десантников, 65 корпус 1
- ул. Героев Десантников, 65 корпус 3
- ул. Героев Десантников, 67
- ул. Героев Десантников, 81
- ул. Героев Десантников, 83
- ул. Героев Десантников, 91
- ул. Григорьева, 12
- ул. Григорьева, 12 корпус 1
- ул. Григорьева, 27 корпус 2
- ул. Григорьева, 27 корпус 3
- пр-кт Дзержинского, 183
- пр-кт Дзержинского, 192
- пр-кт Дзержинского, 193
- пр-кт Дзержинского, 194
- пр-кт Дзержинского, 198
- пр-кт Дзержинского, 199А
- пр-кт Дзержинского, 202
- пр-кт Дзержинского, 204
- пр-кт Дзержинского, 204Б
- пр-кт Дзержинского, 205А
- пр-кт Дзержинского, 205Б
- пр-кт Дзержинского, 206
- пр-кт Дзержинского, 207
- пр-кт Дзержинского, 210
- пр-кт Дзержинского, 213
- пр-кт Дзержинского, 215
- пр-кт Дзержинского, 216
- пр-кт Дзержинского, 217А
- пр-кт Дзержинского, 219
- пр-кт Дзержинского, 219А
- пр-кт Дзержинского, 220/2
- пр-кт Дзержинского, 221
- пр-кт Дзержинского, 221А
- пр-кт Дзержинского, 223
- пр-кт Дзержинского, 223А
- пр-кт Дзержинского, 224
- пр-кт Дзержинского, 225
- пр-кт Дзержинского, 231
- пр-кт Дзержинского, 232
- пр-кт Дзержинского, 234
- пр-кт Дзержинского, 238
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 5
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 6
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 7
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 8
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 9
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 10
- пр-кт Дзержинского, 244, корпус 11
- пр-кт Дзержинского, 247
- пр-кт Дмитрия Шостаковича, 20
- ул. Золотаревского, 4
- ул. Золотаревского, 6А
- ул. Золотаревского, 8
- ул. Золотаревского, 8А
- ул. Золотаревского, 10
- ул. Золотаревского, 12
- ул. Котанова, 2
- ул. Котанова, 2 корпус 1
- ул. Котанова, 4
- ул. Котанова, 7
- ул. Котанова, 7 корпус 4
- ул. Котанова, 30
- ул. Котанова, 40
- ул. Куникова, 34
- ул. Куникова, 52А
- ул. Куникова, 66
- ул. Куникова, 92
- ул. Куникова, 92Б
- ул. Куникова, 94
- ул. Куникова, 102
- пр-кт Ленина, 9А
- пр-кт Ленина, 33
- пр-кт Ленина, 47А
- пр-кт Ленина, 50 корпус 6
- пр-кт Ленина, 59
- пр-кт Ленина, 61
- пр-кт Ленина, 79
- пр-кт Ленина, 81
- пр-кт Ленина, 91А
- пр-кт Ленина, 95Г
- пр-кт Ленина, 95Д
- пр-кт Ленина, 95Б корпус 1
- пр-кт Ленина, 95В
- пр-кт Ленина, 97
- пр-кт Ленина, 99
- пр-кт Ленина, 101
- пр-кт Ленина, 103
- пр-кт Ленина, 105
- пр-кт Ленина, 107
- пр-кт Ленина, 91/1
- ул. Малоземельская, 3
- ул. Малоземельская, 4
- ул. Малоземельская, 5
- ул. Малоземельская, 14
- ул. Малоземельская, 14А
- ул. Молодежная, 4
- ул. Молодежная, 6
- ул. Молодежная, 14
- ул. Молодежная, 26
- ул. Молодежная, 28
- ул. Мореходная, 10
- ул. Мореходная, 51
- ул. Мурата Ахеджака, 4
- ул. Мурата Ахеджака, 5
- ул. Мурата Ахеджака, 6
- ул. Мурата Ахеджака, 8
- ул. Мурата Ахеджака, 10
- ул. Мурата Ахеджака, 12 корпус 1
- ш. Мысхакское, 54
- ш. Мысхакское, 73
- ул. Пионерская, 8
- ул. Пионерская, 9
- ул. Пионерская, 12
- ул. Пионерская, 17
- ул. Пионерская, 18
- ул. Пионерская, 19
- ул. Пионерская, 20 корпус 1
- ул. Пионерская, 21А корпус 1
- ул. Пионерская, 21
- ул. Пионерская, 21Б
- ул. Пионерская, 21/4
- ул. Пионерская, 23
- ул. Пионерская, 23А корпус 2
- ул. Пионерская, 25
- ул. Пионерская, 27
- ул. Пионерская, 37
- ул. Пионерская, 39
- ул. Пионерская, 43
- ул. Пионерская, 45
- ул. Ручейная, 29
- ул. Удалова, 10 корпус 1
- ул. Ударник, 15
- ул. Хворостянского, 9
- ул. Хворостянского, 11
- ул. Хворостянского, 11Б
- ул. Хворостянского, 13
- ул. Хворостянского, 13Б
- ул. Хворостянского, 15
- ул. Хворостянского, 21
- ул. Хворостянского, 25
- ул. Хворостянского, 25 корпус 1
- ул. Хворостянского, 25 корпус 2
- ул. Южная, 1
- ул. Южная, 7
- ул. Южная, 9
- ул. Южная, 10
- ул. Южная, 11
- ул. Южная, 12
- ул. Южная, 13
- ул. Южная, 14
- ул. Южная, 15
- ул. Южная, 17
- ул. Южная, 19
- ул. Южная, 21
- ул. Южная, 23
- ул. Бориса Пупко, 1
- ул. Бориса Пупко, 3
- ул. Бориса Пупко, 8
- с. Мысхако, Дружный пер., 1
- с. Мысхако, Любимый пер., 1
- с. Мысхако, Любимый пер., 2
- с. Мысхако, Любимый пер., 3
- с. Мысхако, Любимый пер., 4
- с. Мысхако, Любимый пер., 8
- с. Мысхако, Любимый пер., 10
- с. Мысхако, Любимый пер., 19
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 1А
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 14Е корпус 2
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 23
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 1
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 2
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 29
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 34
- с. Мысхако, ул. Шоссейная, 37
- с. Мысхако, Счастливый пер., 26
- с. Мысхако, ул. Изумрудная, 1