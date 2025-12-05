Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реестр укрытий на случай ЧС утвердили в Новороссийске

Администрация Новороссийска утвердила реестр заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения в случае объявления ЧС. Перечень адресов опубликован на официальном сайте мэрии города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Укрытия сформированы на цокольных этажах и в подвалах многоквартирных домов в разных районах Новороссийска. Судя по данным реестра, наибольшее количество заглубленных помещений расположено в Южном внутригородском районе.

Список помещений для укрытия населения Восточного внутригородского района в случае возникновения ЧС:

  • г. Новороссийск, ул. Межевая, д. 4
  • г. Новороссийск, ул. Менжинского, д. 52
  • г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 108
  • г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 108А
  • г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 110
  • г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 112
  • г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 118
  • г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 120
  • г. Новороссийск, ул. Максима Борисова, д.13
  • г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.3
  • г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.5
  • г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.11
  • г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.13
  • г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.6
  • г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.8
  • г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.10
  • г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.14
  • г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.18
  • г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
  • г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12
  • г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14
  • г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 20
  • г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 22
  • г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24
  • г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 76
  • г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 82
  • г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д.5 А
  • г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д.19
  • г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 7
  • г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 9
  • г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 45

Список помещений для укрытия населения Новороссийского внутригородского района в случае возникновения ЧС:

  • поселок Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, д 10 А
  • поселок Верхнебаканский, ул. Привокзальная, д. 1
  • поселок Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 2
  • поселок Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 5
  • поселок Верхнебаканский, ул. Ленина, д. 24
  • поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 1
  • поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 8
  • поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 19
  • поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 21
  • поселок Верхнебаканский, ул. Ленина, д. 25
  • поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 23
  • село Большие Хутора, ул. Майская, д. 9
  • село Большие Хутора, ул. Майская, д. 13
  • село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 12
  • село Абрау-Дюрсо, ул. Новая, д. 15
  • село Гайдук, ул. Ленина, д. 1
  • село Гайдук, ул. Ленина, д. 13
  • село Гайдук, ул. Мира, д. 47
  • село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 11
  • село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 13
  • село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 15
  • село Гайдук, ул. Труда, д. 6
  • село Гайдук, ул. Труда, д. 8
  • село Гайдук, ул. Труда, д. 9
  • село Гайдук, ул. Ясельная, д. 4
  • село Глебовское, ул. Чехова, д. 1
  • станица Раевская, ул. Красная, д. 40
  • станица Раевская, ул. Ленина, д. 23
  • станица Раевская, ул. Садовая, д. 66 А
  • станица Натухаевская, ул. Молодежная, д. 23
  • станица Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50
  • станица Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 55
  • станица Натухаевская, ул. Красная, д. 35

Список помещений для укрытия населения Приморского внутригородского района в случае возникновения ЧС:

  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 2
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 20
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 37А
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39В
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39Г
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39Д
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Б
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Г
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Е
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Ж
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41И
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Н корпус 1
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Н корпус 2
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 47
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 49
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 53 корпус 1
  • г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 53 корпус 2
  • г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 3
  • г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 5
  • г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 7
  • г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 11
  • г. Новороссийск, переулок Краснознаменный, д. 2Б
  • г. Новороссийск, переулок Краснознаменный, д. 10
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 2
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 9А
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 9Б
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 1
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 1 корпус 2
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 3
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 7
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 1
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 2
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 3
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 4
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Овражная, д.35
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Овражная, д.37
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 13
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 15
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 20
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 21
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 22
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 28
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 29
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 37
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 38
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 39
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 55
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 57
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 23
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 53
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 54
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 102
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 103
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 104
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 105
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 106
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 107
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 98
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 99
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 4
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 6
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 10А
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Свободы, д. 30А
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Бурсака, д. 82
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 33
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 57
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 59
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 61
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 1
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 2
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 3
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 4
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 5
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 6
  • г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 7
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 56
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 65
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 79
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 85
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 100
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 119
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 123
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 137
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 149
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 153 корпус 1
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 153 корпус 2
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 155
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 156А
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 160
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 160А
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 163А
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 163Б
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 182
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 212
  • г. Новороссийск, ул. Видова, д. 220
  • г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31
  • г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31А корп. 1
  • г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 1 Б
  • г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 3
  • г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 5
  • г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 7
  • г. Новороссийск, ул. Гордеева, д. 4
  • г. Новороссийск, ул. Индустриальная, д. 8
  • г. Новороссийск, ул. Интернациональная, д. 2
  • г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, д. 7
  • г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 30
  • г. Новороссийск, ул. Щорса, д. 3
  • г. Новороссийск, ул. Камская, д. 32
  • г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 39
  • г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 65/1
  • г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 65А
  • г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 76
  • г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 1
  • г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 3
  • г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 5
  • г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 13
  • г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 15
  • г. Новороссийск, ул. Московская, д. 8
  • г. Новороссийск, ул.Тобольская, д. 5
  • г. Новороссийск, ул. Тобольская, д. 7А
  • г. Новороссийск, ул. Циолковского, д. 7
  • территория Цемдолина, Восточный переулок, д. 10

Список помещений для укрытия населения Центрального внутригородского района в случае возникновения ЧС:

  • г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 18
  • г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 43
  • г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 45
  • г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, д. 13
  • г. Новороссийск, ул. Мира, д. 25
  • г. Новороссийск, переулок Мичуринский, д. 2
  • г. Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, д. 1
  • г. Новороссийск, ул. Чехова, д. 20
  • г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
  • г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, д. 47
  • г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 30
  • г. Новороссийск, набережная Адмирала Серебрякова, д. 69
  • г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 6
  • г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А
  • г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А корпус 1
  • г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А корпус 2
  • г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 55 корпус 2
  • г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 51К
  • г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47Г
  • г. Новороссийск, ул. Планеристов, д. 55Б
  • г. Новороссийск, ул. Суворовская, д. 32А
  • г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 22
  • г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 22 корпус 1
  • г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 95
  • г. Новороссийск, ГСК 110 возле к/н «Нептун»
  • г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59
  • г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59Б
  • г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59В
  • г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59Д

Список помещений для укрытия населения Южного внутригородского района в случае возникновения ЧС:

  • ул. Вербовая, 7
  • ул. Вербовая, 13
  • ул. Вербовая, 15
  • ул. Вербовая, 17
  • ул. Вербовая, 21
  • ул. Волгоградская, 2
  • ул. Волгоградская, 4
  • ул. Волгоградская, 18
  • ул. Волгоградская, 28
  • ул. Волгоградская, 30
  • ул. Волгоградская, 34
  • ул. Волгоградская, 42
  • ул. Волгоградская, 44
  • ул. Волгоградская, 46
  • ул. Волгоградская, 46А
  • ул. Владимира Бута, 6
  • ул. Владимира Бута, 16
  • ул. Героев Десантников, 9
  • ул. Героев Десантников, 16
  • ул. Героев Десантников, 23
  • ул. Героев Десантников, 25
  • ул. Героев Десантников, 26
  • ул. Героев Десантников, 28
  • ул. Героев Десантников, 29А
  • ул. Героев Десантников, 32
  • ул. Героев Десантников, 33А
  • ул. Героев Десантников, 34
  • ул. Героев Десантников, 35А
  • ул. Героев Десантников, 35Б
  • ул. Героев Десантников, 39
  • ул. Героев Десантников, 49
  • ул. Героев Десантников, 61А
  • ул. Героев Десантников, 63
  • ул. Героев Десантников, 65 корпус 1
  • ул. Героев Десантников, 65 корпус 3
  • ул. Героев Десантников, 67
  • ул. Героев Десантников, 81
  • ул. Героев Десантников, 83
  • ул. Героев Десантников, 91
  • ул. Григорьева, 12
  • ул. Григорьева, 12 корпус 1
  • ул. Григорьева, 27 корпус 2
  • ул. Григорьева, 27 корпус 3
  • пр-кт Дзержинского, 183
  • пр-кт Дзержинского, 192
  • пр-кт Дзержинского, 193
  • пр-кт Дзержинского, 194
  • пр-кт Дзержинского, 198
  • пр-кт Дзержинского, 199А
  • пр-кт Дзержинского, 202
  • пр-кт Дзержинского, 204
  • пр-кт Дзержинского, 204Б
  • пр-кт Дзержинского, 205А
  • пр-кт Дзержинского, 205Б
  • пр-кт Дзержинского, 206
  • пр-кт Дзержинского, 207
  • пр-кт Дзержинского, 210
  • пр-кт Дзержинского, 213
  • пр-кт Дзержинского, 215
  • пр-кт Дзержинского, 216
  • пр-кт Дзержинского, 217А
  • пр-кт Дзержинского, 219
  • пр-кт Дзержинского, 219А
  • пр-кт Дзержинского, 220/2
  • пр-кт Дзержинского, 221
  • пр-кт Дзержинского, 221А
  • пр-кт Дзержинского, 223
  • пр-кт Дзержинского, 223А
  • пр-кт Дзержинского, 224
  • пр-кт Дзержинского, 225
  • пр-кт Дзержинского, 231
  • пр-кт Дзержинского, 232
  • пр-кт Дзержинского, 234
  • пр-кт Дзержинского, 238
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 5
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 6
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 7
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 8
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 9
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 10
  • пр-кт Дзержинского, 244, корпус 11
  • пр-кт Дзержинского, 247
  • пр-кт Дмитрия Шостаковича, 20
  • ул. Золотаревского, 4
  • ул. Золотаревского, 6А
  • ул. Золотаревского, 8
  • ул. Золотаревского, 8А
  • ул. Золотаревского, 10
  • ул. Золотаревского, 12
  • ул. Котанова, 2
  • ул. Котанова, 2 корпус 1
  • ул. Котанова, 4
  • ул. Котанова, 7
  • ул. Котанова, 7 корпус 4
  • ул. Котанова, 30
  • ул. Котанова, 40
  • ул. Куникова, 34
  • ул. Куникова, 52А
  • ул. Куникова, 66
  • ул. Куникова, 92
  • ул. Куникова, 92Б
  • ул. Куникова, 94
  • ул. Куникова, 102
  • пр-кт Ленина, 9А
  • пр-кт Ленина, 33
  • пр-кт Ленина, 47А
  • пр-кт Ленина, 50 корпус 6
  • пр-кт Ленина, 59
  • пр-кт Ленина, 61
  • пр-кт Ленина, 79
  • пр-кт Ленина, 81
  • пр-кт Ленина, 91А
  • пр-кт Ленина, 95Г
  • пр-кт Ленина, 95Д
  • пр-кт Ленина, 95Б корпус 1
  • пр-кт Ленина, 95В
  • пр-кт Ленина, 97
  • пр-кт Ленина, 99
  • пр-кт Ленина, 101
  • пр-кт Ленина, 103
  • пр-кт Ленина, 105
  • пр-кт Ленина, 107
  • пр-кт Ленина, 91/1
  • ул. Малоземельская, 3
  • ул. Малоземельская, 4
  • ул. Малоземельская, 5
  • ул. Малоземельская, 14
  • ул. Малоземельская, 14А
  • ул. Молодежная, 4
  • ул. Молодежная, 6
  • ул. Молодежная, 14
  • ул. Молодежная, 26
  • ул. Молодежная, 28
  • ул. Мореходная, 10
  • ул. Мореходная, 51
  • ул. Мурата Ахеджака, 4
  • ул. Мурата Ахеджака, 5
  • ул. Мурата Ахеджака, 6
  • ул. Мурата Ахеджака, 8
  • ул. Мурата Ахеджака, 10
  • ул. Мурата Ахеджака, 12 корпус 1
  • ш. Мысхакское, 54
  • ш. Мысхакское, 73
  • ул. Пионерская, 8
  • ул. Пионерская, 9
  • ул. Пионерская, 12
  • ул. Пионерская, 17
  • ул. Пионерская, 18
  • ул. Пионерская, 19
  • ул. Пионерская, 20 корпус 1
  • ул. Пионерская, 21А корпус 1
  • ул. Пионерская, 21
  • ул. Пионерская, 21Б
  • ул. Пионерская, 21/4
  • ул. Пионерская, 23
  • ул. Пионерская, 23А корпус 2
  • ул. Пионерская, 25
  • ул. Пионерская, 27
  • ул. Пионерская, 37
  • ул. Пионерская, 39
  • ул. Пионерская, 43
  • ул. Пионерская, 45
  • ул. Ручейная, 29
  • ул. Удалова, 10 корпус 1
  • ул. Ударник, 15
  • ул. Хворостянского, 9
  • ул. Хворостянского, 11
  • ул. Хворостянского, 11Б
  • ул. Хворостянского, 13
  • ул. Хворостянского, 13Б
  • ул. Хворостянского, 15
  • ул. Хворостянского, 21
  • ул. Хворостянского, 25
  • ул. Хворостянского, 25 корпус 1
  • ул. Хворостянского, 25 корпус 2
  • ул. Южная, 1
  • ул. Южная, 7
  • ул. Южная, 9
  • ул. Южная, 10
  • ул. Южная, 11
  • ул. Южная, 12
  • ул. Южная, 13
  • ул. Южная, 14
  • ул. Южная, 15
  • ул. Южная, 17
  • ул. Южная, 19
  • ул. Южная, 21
  • ул. Южная, 23
  • ул. Бориса Пупко, 1
  • ул. Бориса Пупко, 3
  • ул. Бориса Пупко, 8
  • с. Мысхако, Дружный пер., 1
  • с. Мысхако, Любимый пер., 1
  • с. Мысхако, Любимый пер., 2
  • с. Мысхако, Любимый пер., 3
  • с. Мысхако, Любимый пер., 4
  • с. Мысхако, Любимый пер., 8
  • с. Мысхако, Любимый пер., 10
  • с. Мысхако, Любимый пер., 19
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 1А
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 14Е корпус 2
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 23
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 1
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 2
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 29
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 34
  • с. Мысхако, ул. Шоссейная, 37
  • с. Мысхако, Счастливый пер., 26
  • с. Мысхако, ул. Изумрудная, 1

София Моисеенко

