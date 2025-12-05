Реестр укрытий на случай ЧС утвердили в Новороссийске

Администрация Новороссийска утвердила реестр заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения в случае объявления ЧС. Перечень адресов опубликован на официальном сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Укрытия сформированы на цокольных этажах и в подвалах многоквартирных домов в разных районах Новороссийска. Судя по данным реестра, наибольшее количество заглубленных помещений расположено в Южном внутригородском районе.

Список помещений для укрытия населения Восточного внутригородского района в случае возникновения ЧС:

г. Новороссийск, ул. Межевая, д. 4

г. Новороссийск, ул. Менжинского, д. 52

г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 108

г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 108А

г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 110

г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 112

г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 118

г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, д. 120

г. Новороссийск, ул. Максима Борисова, д.13

г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.3

г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.5

г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.11

г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.13

г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.6

г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.8

г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.10

г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.14

г. Новороссийск, ул. Пролетарская, д.18

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 14

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 20

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 22

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 76

г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 82

г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д.5 А

г. Новороссийск, ул. Тихоступа, д.19

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 7

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 9

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 45

Список помещений для укрытия населения Новороссийского внутригородского района в случае возникновения ЧС:

поселок Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, д 10 А

поселок Верхнебаканский, ул. Привокзальная, д. 1

поселок Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 2

поселок Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, д. 5

поселок Верхнебаканский, ул. Ленина, д. 24

поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 1

поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 8

поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 19

поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 21

поселок Верхнебаканский, ул. Ленина, д. 25

поселок Верхнебаканский, ул. Титан, д. 23

село Большие Хутора, ул. Майская, д. 9

село Большие Хутора, ул. Майская, д. 13

село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 12

село Абрау-Дюрсо, ул. Новая, д. 15

село Гайдук, ул. Ленина, д. 1

село Гайдук, ул. Ленина, д. 13

село Гайдук, ул. Мира, д. 47

село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 15

село Гайдук, ул. Труда, д. 6

село Гайдук, ул. Труда, д. 8

село Гайдук, ул. Труда, д. 9

село Гайдук, ул. Ясельная, д. 4

село Глебовское, ул. Чехова, д. 1

станица Раевская, ул. Красная, д. 40

станица Раевская, ул. Ленина, д. 23

станица Раевская, ул. Садовая, д. 66 А

станица Натухаевская, ул. Молодежная, д. 23

станица Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50

станица Натухаевская, ул. Красного Октября, д. 55

станица Натухаевская, ул. Красная, д. 35

Список помещений для укрытия населения Приморского внутригородского района в случае возникновения ЧС:

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 2

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 20

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 37А

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39В

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39Г

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 39Д

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Б

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Г

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Е

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Ж

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41И

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Н корпус 1

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 41Н корпус 2

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 47

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 49

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 53 корпус 1

г. Новороссийск, Анапское шоссе д. 53 корпус 2

г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 3

г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 5

г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 7

г. Новороссийск, переулок Днепровский, д. 11

г. Новороссийск, переулок Краснознаменный, д. 2Б

г. Новороссийск, переулок Краснознаменный, д. 10

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 2

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 9А

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Звонкий пер., д. 9Б

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 1

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 1 корпус 2

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 3

г. Новороссийск, территория Цемдолина, Мартовский пер., д. 7

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 1

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 2

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 3

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. ул. Солнечная, д.2 корпус 4

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Овражная, д.35

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Овражная, д.37

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 13

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 15

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 20

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 21

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 22

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 28

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 29

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 37

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 38

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 39

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 55

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 57

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 23

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 53

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 54

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 102

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 103

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 104

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 105

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 106

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 107

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 98

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Парковая, д. 32 корпус 99

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 4

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 6

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Полевая, д. 10А

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Свободы, д. 30А

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Бурсака, д. 82

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 33

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 57

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 59

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. Школьная, д. 61

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 1

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 2

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 3

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 4

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 5

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 6

г. Новороссийск, территория Цемдолина, ул. 8-я Щель, д. 30 корпус 7

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 56

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 65

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 79

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 85

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 100

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 119

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 123

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 137

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 149

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 153 корпус 1

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 153 корпус 2

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 155

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 156А

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 160

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 160А

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 163А

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 163Б

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 182

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 212

г. Новороссийск, ул. Видова, д. 220

г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31

г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31А корп. 1

г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 1 Б

г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 3

г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 5

г. Новороссийск, ул. Герцена, д. 7

г. Новороссийск, ул. Гордеева, д. 4

г. Новороссийск, ул. Индустриальная, д. 8

г. Новороссийск, ул. Интернациональная, д. 2

г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, д. 7

г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 30

г. Новороссийск, ул. Щорса, д. 3

г. Новороссийск, ул. Камская, д. 32

г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 39

г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 65/1

г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 65А

г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 76

г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 1

г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 3

г. Новороссийск, ул. Красина, д. 53, корпус 5

г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 13

г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 15

г. Новороссийск, ул. Московская, д. 8

г. Новороссийск, ул.Тобольская, д. 5

г. Новороссийск, ул. Тобольская, д. 7А

г. Новороссийск, ул. Циолковского, д. 7

территория Цемдолина, Восточный переулок, д. 10

Список помещений для укрытия населения Центрального внутригородского района в случае возникновения ЧС:

г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 18

г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 43

г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 45

г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, д. 13

г. Новороссийск, ул. Мира, д. 25

г. Новороссийск, переулок Мичуринский, д. 2

г. Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, д. 1

г. Новороссийск, ул. Чехова, д. 20

г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, д. 47

г. Новороссийск, ул. Щедринская, д. 30

г. Новороссийск, набережная Адмирала Серебрякова, д. 69

г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 6

г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А

г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А корпус 1

г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47А корпус 2

г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 55 корпус 2

г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 51К

г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 47Г

г. Новороссийск, ул. Планеристов, д. 55Б

г. Новороссийск, ул. Суворовская, д. 32А

г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 22

г. Новороссийск, ул. Шевченко, д. 22 корпус 1

г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 95

г. Новороссийск, ГСК 110 возле к/н «Нептун»

г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59

г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59Б

г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59В

г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59Д

Список помещений для укрытия населения Южного внутригородского района в случае возникновения ЧС:

ул. Вербовая, 7

ул. Вербовая, 13

ул. Вербовая, 15

ул. Вербовая, 17

ул. Вербовая, 21

ул. Волгоградская, 2

ул. Волгоградская, 4

ул. Волгоградская, 18

ул. Волгоградская, 28

ул. Волгоградская, 30

ул. Волгоградская, 34

ул. Волгоградская, 42

ул. Волгоградская, 44

ул. Волгоградская, 46

ул. Волгоградская, 46А

ул. Владимира Бута, 6

ул. Владимира Бута, 16

ул. Героев Десантников, 9

ул. Героев Десантников, 16

ул. Героев Десантников, 23

ул. Героев Десантников, 25

ул. Героев Десантников, 26

ул. Героев Десантников, 28

ул. Героев Десантников, 29А

ул. Героев Десантников, 32

ул. Героев Десантников, 33А

ул. Героев Десантников, 34

ул. Героев Десантников, 35А

ул. Героев Десантников, 35Б

ул. Героев Десантников, 39

ул. Героев Десантников, 49

ул. Героев Десантников, 61А

ул. Героев Десантников, 63

ул. Героев Десантников, 65 корпус 1

ул. Героев Десантников, 65 корпус 3

ул. Героев Десантников, 67

ул. Героев Десантников, 81

ул. Героев Десантников, 83

ул. Героев Десантников, 91

ул. Григорьева, 12

ул. Григорьева, 12 корпус 1

ул. Григорьева, 27 корпус 2

ул. Григорьева, 27 корпус 3

пр-кт Дзержинского, 183

пр-кт Дзержинского, 192

пр-кт Дзержинского, 193

пр-кт Дзержинского, 194

пр-кт Дзержинского, 198

пр-кт Дзержинского, 199А

пр-кт Дзержинского, 202

пр-кт Дзержинского, 204

пр-кт Дзержинского, 204Б

пр-кт Дзержинского, 205А

пр-кт Дзержинского, 205Б

пр-кт Дзержинского, 206

пр-кт Дзержинского, 207

пр-кт Дзержинского, 210

пр-кт Дзержинского, 213

пр-кт Дзержинского, 215

пр-кт Дзержинского, 216

пр-кт Дзержинского, 217А

пр-кт Дзержинского, 219

пр-кт Дзержинского, 219А

пр-кт Дзержинского, 220/2

пр-кт Дзержинского, 221

пр-кт Дзержинского, 221А

пр-кт Дзержинского, 223

пр-кт Дзержинского, 223А

пр-кт Дзержинского, 224

пр-кт Дзержинского, 225

пр-кт Дзержинского, 231

пр-кт Дзержинского, 232

пр-кт Дзержинского, 234

пр-кт Дзержинского, 238

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 5

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 6

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 7

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 8

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 9

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 10

пр-кт Дзержинского, 244, корпус 11

пр-кт Дзержинского, 247

пр-кт Дмитрия Шостаковича, 20

ул. Золотаревского, 4

ул. Золотаревского, 6А

ул. Золотаревского, 8

ул. Золотаревского, 8А

ул. Золотаревского, 10

ул. Золотаревского, 12

ул. Котанова, 2

ул. Котанова, 2 корпус 1

ул. Котанова, 4

ул. Котанова, 7

ул. Котанова, 7 корпус 4

ул. Котанова, 30

ул. Котанова, 40

ул. Куникова, 34

ул. Куникова, 52А

ул. Куникова, 66

ул. Куникова, 92

ул. Куникова, 92Б

ул. Куникова, 94

ул. Куникова, 102

пр-кт Ленина, 9А

пр-кт Ленина, 33

пр-кт Ленина, 47А

пр-кт Ленина, 50 корпус 6

пр-кт Ленина, 59

пр-кт Ленина, 61

пр-кт Ленина, 79

пр-кт Ленина, 81

пр-кт Ленина, 91А

пр-кт Ленина, 95Г

пр-кт Ленина, 95Д

пр-кт Ленина, 95Б корпус 1

пр-кт Ленина, 95В

пр-кт Ленина, 97

пр-кт Ленина, 99

пр-кт Ленина, 101

пр-кт Ленина, 103

пр-кт Ленина, 105

пр-кт Ленина, 107

пр-кт Ленина, 91/1

ул. Малоземельская, 3

ул. Малоземельская, 4

ул. Малоземельская, 5

ул. Малоземельская, 14

ул. Малоземельская, 14А

ул. Молодежная, 4

ул. Молодежная, 6

ул. Молодежная, 14

ул. Молодежная, 26

ул. Молодежная, 28

ул. Мореходная, 10

ул. Мореходная, 51

ул. Мурата Ахеджака, 4

ул. Мурата Ахеджака, 5

ул. Мурата Ахеджака, 6

ул. Мурата Ахеджака, 8

ул. Мурата Ахеджака, 10

ул. Мурата Ахеджака, 12 корпус 1

ш. Мысхакское, 54

ш. Мысхакское, 73

ул. Пионерская, 8

ул. Пионерская, 9

ул. Пионерская, 12

ул. Пионерская, 17

ул. Пионерская, 18

ул. Пионерская, 19

ул. Пионерская, 20 корпус 1

ул. Пионерская, 21А корпус 1

ул. Пионерская, 21

ул. Пионерская, 21Б

ул. Пионерская, 21/4

ул. Пионерская, 23

ул. Пионерская, 23А корпус 2

ул. Пионерская, 25

ул. Пионерская, 27

ул. Пионерская, 37

ул. Пионерская, 39

ул. Пионерская, 43

ул. Пионерская, 45

ул. Ручейная, 29

ул. Удалова, 10 корпус 1

ул. Ударник, 15

ул. Хворостянского, 9

ул. Хворостянского, 11

ул. Хворостянского, 11Б

ул. Хворостянского, 13

ул. Хворостянского, 13Б

ул. Хворостянского, 15

ул. Хворостянского, 21

ул. Хворостянского, 25

ул. Хворостянского, 25 корпус 1

ул. Хворостянского, 25 корпус 2

ул. Южная, 1

ул. Южная, 7

ул. Южная, 9

ул. Южная, 10

ул. Южная, 11

ул. Южная, 12

ул. Южная, 13

ул. Южная, 14

ул. Южная, 15

ул. Южная, 17

ул. Южная, 19

ул. Южная, 21

ул. Южная, 23

ул. Бориса Пупко, 1

ул. Бориса Пупко, 3

ул. Бориса Пупко, 8

с. Мысхако, Дружный пер., 1

с. Мысхако, Любимый пер., 1

с. Мысхако, Любимый пер., 2

с. Мысхако, Любимый пер., 3

с. Мысхако, Любимый пер., 4

с. Мысхако, Любимый пер., 8

с. Мысхако, Любимый пер., 10

с. Мысхако, Любимый пер., 19

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 1А

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 14Е корпус 2

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 23

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 1

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 27 корпус 2

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 29

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 34

с. Мысхако, ул. Шоссейная, 37

с. Мысхако, Счастливый пер., 26

с. Мысхако, ул. Изумрудная, 1

София Моисеенко