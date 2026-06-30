Крупный рыбхоз в Удмуртии остановил кормозаготовку из-за роста цен на топливо

Резко возросшие цены на дизельное топливо вынудили руководство крупного государственного предприятия (ГУП) «Рыбхоз “Пихтовка”» в Удмуртии приостановить кормозаготовку. Об этом заявил замдиректора организации Виталий Иванов. По его словам, ситуация с горючим на предприятии складывается «очень тяжело».

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«Цены на него выросли почти в два раза: если недавно закупали через торги за 80 руб. за 1 кг, то сейчас выставляют цены 138 руб. за 1 кг, но не дают гарантий поставки в необходимых объемах. У нас на заготовку кормов, включая кукурузу и сено, требуется более 100 т топлива. Мы уже взяли кредит на 10 млн руб. — закупили 100 т топлива и 22 т бензина. Почти все израсходовали. Но даже это не решает проблему, ведь полевым работам еще нет края, а цены просто неподъемные»,— цитирует господина Иванова пресс-служба ГУП.

Замдиректора добавил, что при цене свыше 100 руб. за 1 л топлива экономика предприятия «становится невозможной». «Упали и закупочные цены на молоко. Сейчас на переработку мы сдаем молоко-сырье по 30 руб. за 1 литр, что уже равно себестоимости производства. Спад цен на молоко в совокупности с ростом затрат значительно снижает рентабельность производства <...> Положение очень тяжелое и непростое»,— посетовал он.

Оценивая экономические изменения, Виталий Иванов отметил, что в советское время на 1 л молока можно было купить 2 л топлива, а сейчас для приобретения 1 л горючего необходимо реализовать 3-4 л продукта.

«Пихтовка» завершила заготовку силоса: остатки скошенной травы остались в валках на небольших участках. Полеводы заложили три бурта объемом 6,2 тыс. т. По данным предприятия, запасов прошлых лет «вполне хватает». «Да и второй укос еще даст зеленую массу. К тому же, осенью скосят кукурузу на силос — это традиционная и очень важная часть обеспечения кормовой базы»,— добавили на предприятии.

ГУП «Рыбхоз “Пихтовка”» был основан в 1970 году. Предприятие специализируется на рыбоводстве — объемы выращивания карпа превышают 1 тыс. т, — растениеводстве и животноводстве. На ферме насчитывается более 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 626 дойных коров. Производство молока на предприятии достигает 400 т в месяц. Рыба «Пихтовки» реализуется во многих регионах РФ, в их числе — Москва, Пермский край, Татарстан, Кировскую область. По данным портала «Чекко», учредителем рыбхоза является Минсельхоз республики. Предприятием руководит Георгий Крылов. Он возглавляет комиссию Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу. Чистая прибыль «Пихтовки» в 2025 году составила 33,7 млн руб. (+66% год к году) при выручке 439,1 млн руб. (+33%).

Напомним, в выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС со сбоем в логистике и искусственным ажиотажным спросом: потребление топлива на заправках в Ижевске выросло на 50%. Объемы поставок бензина и дизеля на АЗС для розничной продажи при этом, по словам премьера, не изменились. В республику направлены дополнительные бензовозы, экстренные службы топливом обеспечены. Господин Ефимов назвал логистические трудности временными и призвал водителей потерпеть. Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.