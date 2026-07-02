Цена литра бензина в Удмуртии в среднем выросла на 0,4% за неделю

Дизельное топливо в Удмуртии подорожало на прошлой неделе на 0,6% — до 78,5 руб. за 1 л. Бензин по всем маркам в среднем подорожал на 0,4%: АИ-92 — до 63,5 руб., АИ-95 — до 68,4 руб., АИ-98 и выше — до 95,6 руб. Такие данные представил Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Росстата, в среднем по стране бензин за аналогичный период подорожал на 1,6%, до 72,4 руб. Дизельное топливо — на 2,2%, до 84,8 руб. Бензин в Удмуртии остается ниже среднероссийского уровня: средняя цена по республике — 66,9 руб. за 1 л.

Напомним, в выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов связал нехватку топлива с ажиотажным спросом и сбоем в логистике. Некоторые сети увеличили поставки топлива вдвое. По словам премьера, потребление бензина в Ижевске увеличилось на 50%.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Крупный государственный рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии приостановил кормозаготовку из-за резкого роста цен на дизельное топливо. Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей и обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной работе АЗС.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.

Карина Пырина