Траты жителей Кубани на препараты для лечения насморка увеличились на 16%

С начала этого года жители и гости Краснодарского края потратили на приобретение назальных препаратов на 16% больше средств, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2026 года жители и гости Краснодарского края потратили на покупку препаратов для лечения насморка более 1,3 млрд руб. В аналогичный период 2025 года — 1,1 млрд руб. Всего было продано более 6 млн упаковок лекарств, что на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, когда граждане приобрели 5,5 млн упаковок.

Согласно данным аналитиков, наиболее популярным назальным препаратом среди жителей и гостей Краснодарского края в период с января по май этого года был «Отривин». Его доля в рублях от общей суммы продаж за этот период составила 10%.

На втором месте по популярности у граждан — «Синупрет» с 6% от общей суммы продаж в регионе. Далее идут «Назонекс», «Ринонорм», и замыкает список наиболее продаваемых в крае препаратов от насморка — «Снуп». Каждое лекарство — по 5% от общего объема.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года жители и гости Краснодарского края потратили на препараты для лечения заболеваний горла более 808,3 млн руб. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда траты составили 737,9 млн руб.

Алина Зорина