Траты жителей Кубани на препараты для лечения горла увеличились на 10%

С начала 2026 года жители и гости Краснодарского края потратили на препараты для лечения заболеваний горла более 808,3 млн руб. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда траты составили 737,9 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с января по май 2026 года на территории Краснодарского края было продано более 1,66 млн упаковок препаратов для лечения заболеваний горла. Это на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда продали 1,67 млн упаковок лекарств.

С начала этого года жители и гости Краснодарского края среди препаратов для лечения горла чаще всего выбирали «Граммидин». По данным аналитиков, его доля в рублях от общей суммы продаж за этот период составила 15%.

На втором месте по продажам расположились таблетки для рассасывания «Стрепсилс» с 10% от общего объема. Замыкает тройку лидеров препарат «Тантум» — 8%. На четвертом месте по спросу среди жителей и гостей Краснодарского края — «Лизобакт» (7%). В конце списка наиболее продаваемых препаратов — таблетки «Фарингосепт» (6%).

Алина Зорина