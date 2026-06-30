На Кубани в 2026 году среди дорогих онлайн-покупок оказались автомобили и iPhone 17 Pro

Жители Краснодарского края стали чаще приобретать на маркетплейсах дорогостоящие товары — автомобили, электронику и бытовую технику. По данным Wildberries и Ozon, в числе самых дорогих покупок с начала 2026 года оказались автомобили, телевизоры стоимостью более 1,5 млн руб., игровые ноутбуки и смартфоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Оборот Wildberries на Кубани с начала года вырос более чем на 20% год к году. Среди наиболее дорогих приобретений — автомобиль Wulling Mini EV, телевизор Samsung за 560 тыс. руб., игровые ноутбуки Legion и Titan стоимостью 580 тыс. и 510 тыс. руб., винный шкаф за 400 тыс. руб., набор столового серебра «Кубачи» за 320 тыс. руб., а в число самых популярных товаров по обороту вошел iPhone 17 Pro 256 GB.

На Ozon продажи в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года увеличились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой дорогой покупкой стал автомобиль Changan Tech AT стоимостью более 4,3 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в январе—марте 2026 года количество новых селлеров на маркетплейсе Wildberries в Краснодарском крае увеличилось на 9%. Общий товарооборот всех продавцов из этого региона вырос примерно на 10%.

Анна Гречко