На Кубани количество селлеров на Wildberries увеличилось на 9%

В январе—марте 2026 года количество новых селлеров на маркетплейсе Wildberries в Краснодарском крае увеличилось на 9%. Общий товарооборот всех продавцов из этого региона вырос примерно на 10%. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу Wildberries & Russ.

Кубанские предприниматели традиционно лидируют в потребительских категориях. В топе продаж находятся одежда, товары для красоты, обувь, продукты питания и посуда. Наиболее динамично в регионе росли продажи обуви — оборот этой категории за первый квартал 2026 года прибавил 34%.

Аналогичный рост оборота — примерно на 10% — за первый квартал года показали селлеры из Ставропольского края. В этом регионе лидерами продаж являются одежда, обувь, белье, товары для красоты и продукты питания. Самый высокий рост продемонстрировал сегмент белья — плюс 53%.

Продажи селлеров Ростовской области выросли на 31%. В регионе лидерами продаж являются одежда, товары для красоты, телевизоры и аудиотехника, текстиль для дома и смартфоны.

