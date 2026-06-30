Дело о смертельном отравлении чачей в Адлере передано в суд

Адлерский райсуд Сочи принял к производству уголовное дело в отношении реализаторов и производителей алкогольной продукции, продававшейся на рынке «Казачий» под видом домашней чачи. В августе прошлого года в Адлере произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, жертвами стали десять человек.

Вскоре после инцидента были задержаны 71-летняя Этери Цвижба и 30-летняя Олеся Пачалия, бабушка и внучка, которые торговали якобы домашней чачей на рынке в Адлере. Женщинам предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем гибель потерпевших. Кроме женщин-реализаторов, к ответственности привлекаются пять человек — это Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Всех их также обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества, а господина Акопяна — еще и в нелегальном производстве алкогольной продукции в крупном размере.

Предварительное слушание уголовного дела об отравлении алкоголем на рынке «Казачий» пройдет в Адлерском районном суде 3 июля.

Анна Перова, Краснодар