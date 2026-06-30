Дело о смертельном отравлении чачей в Адлере передано в суд
Адлерский райсуд Сочи принял к производству уголовное дело в отношении реализаторов и производителей алкогольной продукции, продававшейся на рынке «Казачий» под видом домашней чачи. В августе прошлого года в Адлере произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, жертвами стали десять человек.
Вскоре после инцидента были задержаны 71-летняя Этери Цвижба и 30-летняя Олеся Пачалия, бабушка и внучка, которые торговали якобы домашней чачей на рынке в Адлере. Женщинам предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем гибель потерпевших. Кроме женщин-реализаторов, к ответственности привлекаются пять человек — это Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Всех их также обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества, а господина Акопяна — еще и в нелегальном производстве алкогольной продукции в крупном размере.
Предварительное слушание уголовного дела об отравлении алкоголем на рынке «Казачий» пройдет в Адлерском районном суде 3 июля.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Адлере, произошедшее в августе прошлого года и повлекшее гибель десяти человек, является одним из череды подобных инцидентов. Так, в июле 2021 года в Алтайском крае от употребления фальсифицированного коньяка скончались пять человек, а в сентябре 2021 года в Екатеринбурге 44 человека умерли после отравления контрафактным алкоголем с метанолом. В октябре 2025 года в Ленинградской области число погибших от суррогатного алкоголя достигло 45 человек.
В большинстве случаев, как и в ситуации с Адлерской чачей, возбуждаются уголовные дела по статье 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если такой случай повлек по неосторожности смерть двух или более лиц, то применяется часть 3 данной статьи. В описанном случае помимо распространителей суррогата, Этери Цвижбы и Олеси Пачалии, к ответственности привлечены еще пять человек, обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, а один из них — также в незаконном производстве алкоголя в крупном размере.