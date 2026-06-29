Премьер Удмуртии: поставки бензина на АЗС для розничной продажи не изменились

Потребление бензина на заправках Ижевска выросло к вечеру воскресенья на 50%. Об этом председатель правительства республики Роман Ефимов написал в Telegram после заседания оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Бензин и дизельное топливо на АЗС для розничной продажи поставляются в том же объеме, что и ранее. Подчеркиваю — объем поставок не изменился. Но попытки заправиться впрок ведут к повышенному расходу»,— написал господин Ефимов.

По словам премьера, запасы для социальных и экстренных нужд в республике сформированы на каждой АЗС. «Обговорил с поставщиками необходимость определения отдельного промежутка времени для заправки спецтехники, чтобы не создавать очередей»,— добавил он. УФАС по Удмуртии нарушений при продаже топлива не выявил.

Роман Ефимов напомнил, что на федеральном уровне ввели полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается введение такой же меры для дизеля. Запасы бензина в РФ находятся на уровне 2025 года — 1,7 млн т.

«В июле по прогнозам производство основных видов топлива превысит июньские показатели. Крупные и небольшие НПЗ работают на максимуме, сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды»,— отметил премьер.

Напомним, утром 27 июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Вечером 28 июня Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС сбоем в логистике и «ажиотажным спросом, который создается искусственно». По его словам, в республику направлены дополнительные бензовозы, экстренные службы топливом обеспечены. Премьер назвал логистические трудности временными и призвал водителей потерпеть. Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.