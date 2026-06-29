Общественная палата УР соберет данные об очередях на АЗС и дефиците бензина

Автомобилистов Удмуртии призвали рассказывать об адресах заправок с нехваткой бензина и времени, которые они проводят в очередях, Общественной палате республики. Как в Telegram написала руководитель консультативного органа Юлия Шахтина, статистика необходима для дальнейшей оперативной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В эти дни в Ижевске образовались серьезные очереди у АЗС. Лично проехала по нескольким заправкам, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Картина неоднородная: где-то АЗС действительно закрыты, где-то люди отстаивают очереди больше часа. Сотрудники АЗС комментарии давать отказываются»,— написала госпожа Шахтина.

Напомним, утром 27 июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Вечером 28 июня председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов объяснил трудности с приобретением бензина на АЗС сбоем в логистике и «ажиотажным спросом, который создается искусственно». По его словам, в республику направлены дополнительные бензовозы, экстренные службы топливом обеспечены. Премьер назвал логистические трудности временными и призвал водителей потерпеть.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.