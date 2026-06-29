На Кубани средний чек на стоматологические услуги за год вырос на 12%

В Краснодарском крае средний чек на услуги стоматолога в январе—апреле 2026 года составил 11 069 руб. Это на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество покупок в этой сфере медицинского бизнеса выросло год к году на 2%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Генеральный директор стоматологической клиники «Зед в кубе» Мира Эркенова пояснила, что удорожание стоматологических услуг связано с ростом цен на материалы, инструменты, импланты, анестезию, расходники у поставщиков. «То, что стоило 100 руб., сегодня стоит 115–120 руб. Также остаются проблемы с логистикой и поставками, сроки которых выросли, надежные каналы сохранились не все. Кроме того, санкционные ограничения привели к тому, что часть привычных брендов ушла, пришли альтернативы с другой ценой или необходимы другие схемы поставок»,— рассказала глава клиники.

Она отметила, что спрос на услуги стоматологов на Кубани стабильно растет. «На мой взгляд, главный драйвер — изменение мышления людей. Сегодня пациент приходит не с одной проблемой, а с запросом на новое качество жизни. Люди начали осознанно относиться к здоровью. Они готовы инвестировать в состояние своего организма и все чаще выбирают сочетание ортопедии, ортодонтии и хирургии в одном плане лечения. Комплексный подход дает результат, который сохраняется 10–15 лет. Клиники, основывающие стратегию на недолговечных "заплатках", теряют лояльность. Лидеры рынка переходят к долгосрочному ведению пациента, планам реабилитации на год вперед и системному мышлению»,— отметила Мира Эркенова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество участников рынка стоматологических услуг за год выросло на 4,2%.

Маргарита Синкевич