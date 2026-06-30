В мэрии Краснодара оценили готовность энергосистемы к летним нагрузкам

В Краснодаре в период начала летнего сезона продолжаются работы по повышению надежности электроснабжения. Как сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города, электросетевая компания проводит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание распределительных сетей, а также реализует инвестиционные проекты по реконструкции и строительству новых энергообъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации мэрии, в рамках инвестпрограммы увеличивается пропускная способность сетей за счет замены головных присоединений от центров питания и строительства блочных распределительных пунктов в районах с высокой нагрузкой. Кроме того, на постоянной основе ведутся капитальный ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Ранее в администрации сообщили, что наиболее высокий риск перебоев с электроснабжением летом сохраняется в ряде садовых некоммерческих товариществ, где электросетевое оборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Также пиковые нагрузки на сети днем приходятся на центральную часть Краснодара, а вечером — на жилые микрорайоны из-за массового использования кондиционеров.

Летом 2025 года масштабные отключения электроэнергии в Краснодаре происходили на фоне аномальной жары и рекордной нагрузки на сети. Перебои регулярно затрагивали Карасунский, Центральный и Прикубанский округа.

Нурий Бзасежев