В мэрии Краснодара назвали районы с повышенным риском отключений света летом

В Краснодаре наиболее высокий риск перебоев с электроснабжением в летний период сохраняется в ряде садовых некоммерческих товариществ (СНТ), где электросетевое оборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города.

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В мэрии пояснили, что в СНТ из-за эксплуатации воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций в условиях пиковых нагрузок происходят повреждения оборудования, что приводит к аварийным отключениям и росту технических потерь.

Кроме того, в администрации со ссылкой на электросетевую компанию отметили, что летом максимальная нагрузка на распределительные сети приходится на разные части города в зависимости от времени суток. Днем пик потребления фиксируется в центральной части Краснодара, вечером — в жилых микрорайонах, что связано с массовым использованием кондиционеров.

Власти добавили, что риски отключений также обусловлены высокой степенью физического износа электросетевого хозяйства и недостатком инвестиционных средств, направляемых на реконструкцию объектов электроснабжения.

Летом 2025 года масштабные отключения электроэнергии в Краснодаре происходили на фоне аномальной жары и рекордной нагрузки на сети. Перебои регулярно затрагивали Карасунский, Центральный и Прикубанский округа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в компании «Электросети Кубани» назвали системные причины перебоев с электричеством в Краснодаре. Среди них — плановые ремонты, износ сетей, рост нагрузок в жару и холода, а также повреждения кабелей при земляных работах.

Нурий Бзасежев