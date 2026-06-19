В «Электросетях Кубани» объяснили причины отключений света в Краснодаре

В компании «Электросети Кубани» назвали системные причины перебоев с электричеством в Краснодаре. Среди них — плановые ремонты, износ сетей, рост нагрузок в жару и холода, а также повреждения кабелей при земляных работах, сообщили «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В зоне эксплуатационной ответственности филиала «Краснодарэлектросеть» находятся 1611 трансформаторных подстанций, 1948 км кабельных и 2506 км воздушных линий. Ежедневно для регламентного обслуживания подготавливается более 30 рабочих мест, что требует отключения электроустановок и приводит к перерывам в подаче электроэнергии. Ремонтные работы проводятся в будни с 09:00 до 17:00.

Помимо плановых работ, технологические нарушения происходят из-за повышенной нагрузки на сети в летний период (кондиционеры) и в зимний — в негазифицированных районах (электрообогрев). Также частой причиной отключений являются повреждения кабелей при земляных работах сторонних организаций.

Отмечается, что физический износ сетей филиала составляет 43%. Активная застройка Краснодара требует модернизации инфраструктуры, однако строительство и реконструкция ограничены источниками финансирования в рамках инвестиционной программы. В уже застроенных районах осложняющими факторами выступают стесненные условия, отсутствие мест под строительство подстанций и наличие объектов культурного наследия.

В компании подчеркнули, что часть отключений неизбежна из-за регламентных работ, а технологические нарушения находятся в зоне ответственности как сетевых организаций, так и муниципалитетов, и застройщиков. При этом «Электросети Кубани» обслуживают только распределительные сети 10–0,4 кВ, поэтому для решения проблемы требуется комплексный подход, включая модернизацию питающих центров.

Алина Зорина