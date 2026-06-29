В ауле Уляп Адыгеи завершат реконструкцию 5,7 км водопровода в июле

В ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи завершается реконструкция 5,7 км участков водопроводной сети. Работы стоимостью около 25 млн руб. ведут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, строительная готовность объекта достигла 93%. Завершить реконструкцию, начавшуюся в конце 2025 года, планируется в июле 2026 года.

В ходе работ специалисты заменяют изношенные участки трубопроводов, что позволит сократить потери воды, повысить надежность системы водоснабжения и обеспечить стабильное давление в сети. До конца 2026 года в Адыгее также планируют модернизировать еще шесть объектов коммунальной инфраструктуры.

«Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее с начала дорожного сезона завершили ремонт девяти объектов региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в нормативное состояние планируют привести 24 участка дорог общей протяженностью 64,5 км.

Анна Гречко