В Адыгее отремонтировали девять региональных дорог по нацпроекту

В Адыгее с начала дорожного сезона завершили ремонт девяти объектов региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в нормативное состояние планируют привести 24 участка дорог общей протяженностью 64,5 км, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

Как отметили в ведомстве, работы уже завершены на двух объектах в Майкопском и Тахтамукайском районах, трех — в Гиагинском районе, а также по одному объекту в Шовгеновском и Красногвардейском районах.

Особое внимание власти уделяют дорогам, ведущим к социально значимым объектам. В Гиагинском районе отремонтировали участок трассы Кужорская—Сергиевское—Дондуковская, обеспечивающий подъезд к школе №11 села Сергиевского, а также дорогу Суповский—Отрадный, ведущую к школе №9 и детскому саду поселка Отрадный.

В Красногвардейском районе обновили участок дороги Красногвардейское—Уляп—Зарево, по которой жители добираются до фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, в текущем году планируется реконструкция участка трассы Даховская—Новопрохладное, ведущего к ФАПу в станице Даховской.

Сейчас дорожные работы продолжаются еще на четырех объектах в Красногвардейском, Гиагинском, Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Полностью завершить программу ремонта региональных дорог 2026 года планируется к началу осени.

Как писал «Ъ-Кубань», в Адыгее подвели итоги Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В опросе приняли участие 44,6 тыс. жителей республики, что на 2,4 тыс. человек больше, чем годом ранее

Нурий Бзасежев