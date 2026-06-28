Рынок апарт-отелей Кубани и Крыма вырос в 2,5 раза за три года

Первичный рынок апарт-отелей в Республика Крым и Краснодарский край увеличился в 2,5 раза с конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков девелопера «Аструм групп» и консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К началу 2026 года в двух регионах насчитывается 84 комплекса общей площадью 1,85 млн кв. м и номерным фондом 43,7 тыс. единиц. По данным исследования, наибольшая доля проектов приходится на Сочи, где сосредоточено 35% предложений.

Второе место занимает Анапа с 11 крупными объектами и долей 21% лотов. На Южный берег Крыма приходится 10 проектов, а в целом в структуре рынка преобладает пятизвездочный сегмент с долей 55% номерного фонда.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ситуация с туристическим сезоном в Крыму демонстрирует устойчивое ухудшение. По данным системы бронирований Travelline, объем заказов на размещение в регионе снизился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко