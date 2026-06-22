Президент РСТ рассказал об ухудшении ситуации с туристическим сезоном в Крыму

Ситуация с туристическим сезоном в Крыму демонстрирует устойчивое ухудшение. По данным системы бронирований Travelline, объем заказов на размещение в регионе снизился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В РСТ связывают падение спроса с рядом факторов, проявившихся в последние недели. Среди них — изменения в транспортном сообщении с полуостровом, ограничения, связанные с обеспечением региона топливом, а также общий информационный фон, повлиявший на поведение туристов. В результате, по оценке участников рынка, резко сократился интерес к семейному отдыху в Крыму.

Отдельным фактором стало решение о приостановке до 1 сентября приема детей в лагеря, что затрагивает сегмент организованного детского отдыха, традиционно формирующий значительную часть летнего туристического потока. Для гостиниц, санаториев, гостевых домов и детских лагерей это означает выпадение ключевого периода заработка, на который приходится основная часть годовой выручки.

Господин Уманский отмечает, что компенсировать потери в течение года будет крайне сложно, а вероятность быстрого восстановления спроса оценивается как минимальная. На этом фоне все чаще звучат оценки, что туристический сезон 2026 года в Крыму фактически оказался сорван.

Часть туристического потока будет перераспределяться в пользу других российских курортов, что потребует усиления внимания к вопросам транспортной доступности, логистики и организации приема отдыхающих, считает господин Уманский. Одновременно поднимается вопрос о мерах поддержки крымской туристической отрасли, включая возможные налоговые отсрочки, прежде всего по имущественным платежам, а также предоставление беспроцентных займов для компенсации средств по отмененным бронированиям, поскольку предоплаты уже были направлены на подготовку сезона.

В РСТ подчеркивают, что туризм остается одной из ключевых отраслей экономики региона, а сохранение занятости и инфраструктуры требует оперативных решений. В объединении считают, что ожидательная позиция в текущих условиях может привести к запозданию необходимых мер реагирования.

В ближайшее время Российский союз туриндустрии планирует направить предложения по поддержке туристической отрасли Крыма и Севастополя в адрес региональных властей и Министерства экономического развития РФ.

Вячеслав Рыжков