Движение по Крымскому мосту временно перекрыли днем 27 июня

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту днем 27 июня временно приостановили. Об этом сообщили в канале, информирующем о ситуации на подходах к мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Сообщение о перекрытии движения было опубликовано в 15:47 мск. Причины введения ограничений не уточняются.

Ранее утром 27 июня сообщалось, что очередь на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась почти втрое — до 350 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находились 280 машин, время ожидания в обоих направлениях составляло около часа.

Анна Гречко