Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи за ночь сократилась почти втрое

По состоянию на 09:00 27 июня в очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 350 автомобилей, что почти в три раза меньше, чем вечером 26 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Тамани утром в очереди насчитывалось 280 транспортных средств. Время ожидания в обоих направлениях составляет около часа.

Накануне вечером сообщалось, что на подъезде к мосту со стороны Керчи скопилось около 1 тыс. автомобилей.

Водителям рекомендуют заранее учитывать дорожную обстановку и следить за оперативной информацией о ситуации на подъездах к Крымскому мосту.

Анна Гречко