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В Сочи спустя час отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи отменили режим беспилотной опасности спустя примерно час после его введения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас, по словам мэра муниципалитета, жителям и гостям Сочи опасность не угрожает. Граждан призывают сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Анна Гречко

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