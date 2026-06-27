В Сочи спустя час отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи отменили режим беспилотной опасности спустя примерно час после его введения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас, по словам мэра муниципалитета, жителям и гостям Сочи опасность не угрожает. Граждан призывают сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Анна Гречко