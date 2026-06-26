«Рынок давно нуждался в механизме, который поможет системно формировать первоначальный взнос»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС). Мера вступит в силу 1 января 2027 года, пишет «Ъ». Управляющий партнер девелоперской компании Gravion Юрий Неманежин считает, что положительный эффект от принятия закона рынок Сочи почувствует уже в ближайшие годы.

Юрий Неманежин

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«Закон о жилищных вкладах можно назвать одним из заметных шагов государства по расширению инструментов для приобретения жилья за последние годы. В условиях высокой ключевой ставки, ограниченной доступности ипотечных программ и ужесточения требований к заемщикам рынок давно нуждался в механизме, который поможет людям системно формировать первоначальный взнос и планировать покупку недвижимости на несколько лет вперед.

Главное преимущество нового инструмента заключается в его предсказуемости. Для многих семей сегодня основной проблемой является не столько стоимость квартиры, сколько невозможность накопить необходимую сумму для входа в сделку. Договор жилищных сбережений позволяет создать понятную финансовую стратегию и дисциплинированно двигаться к покупке жилья. Дополнительным плюсом станет повышенная страховая защита средств до 10 млн руб., что особенно актуально для крупных городов и регионов с высокой стоимостью недвижимости, к которым относится и Сочи.

Вместе с тем эффективность нового механизма будет напрямую зависеть от условий, которые предложат банки. Если доходность по таким продуктам окажется ниже темпов роста стоимости жилья, инструмент рискует потерять часть привлекательности. Поэтому ключевым фактором станет способность вкладов не просто сохранять средства, а обеспечивать реальную защиту накоплений от инфляции и удорожания недвижимости.

Я не думаю, что новый закон приведет к резкому росту цен на жилье или мгновенному увеличению спроса. Скорее, речь идет о формировании дополнительной категории будущих покупателей, которые сегодня не готовы выйти на сделку, но смогут сделать это через несколько лет благодаря накопленному капиталу. В этом смысле закон работает на расширение платежеспособного спроса в долгосрочной перспективе.

Если говорить о Сочи, здесь ситуация имеет свою специфику. По уровню цен многие сегменты рынка уже сопоставимы с московскими, особенно если речь идет о качественной курортной недвижимости, объектах высокого класса и гостиничных проектах. Покупатели такой недвижимости умеют считать деньги, грамотно инвестировать, и для них жилищные депозиты станут еще одним механизмом приобретения недвижимости для пассивного дохода, особенно если условия таких вкладов по процентам будут привлекательнее рыночных. Для покупателей первой недвижимости или первой инвестиционной недвижимости в Сочи механизм жилищных депозитов станет инструментом выхода на качественную и юридически чистую сделку».