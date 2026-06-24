Госдума разрешила открывать жилищные вклады в банках с 2027 года

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС). Мера вступит в силу 1 января 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документом вводится новый вид вкладов, благодаря которым удастся накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования ИЖС, а также участия в долевом строительстве. Банк также может предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий, если он соответствует критериям кредитной организации.

Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 млн руб. Вклады открываются не менее чем на три года, однако уже через год их можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или расчет по действующему кредиту, в том числе в другом банке.

Жилищные вклады можно пополнять без ограничений. Вносить деньги могут как вкладчик, так и третьи лица. Порядок и периодичность выплат определяются в условиях ДЖС. Среди преимуществ нового вида вкладов член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин называл целевое накопление средств и возможность долгосрочного планирования.