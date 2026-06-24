Госдума разрешила открывать жилищные вклады в банках с 2027 года
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС). Мера вступит в силу 1 января 2027 года.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Документом вводится новый вид вкладов, благодаря которым удастся накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования ИЖС, а также участия в долевом строительстве. Банк также может предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий, если он соответствует критериям кредитной организации.
Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальное возмещение по ним составит 10 млн руб. Вклады открываются не менее чем на три года, однако уже через год их можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или расчет по действующему кредиту, в том числе в другом банке.
Жилищные вклады можно пополнять без ограничений. Вносить деньги могут как вкладчик, так и третьи лица. Порядок и периодичность выплат определяются в условиях ДЖС. Среди преимуществ нового вида вкладов член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин называл целевое накопление средств и возможность долгосрочного планирования.
Введение жилищных вкладов стало седьмой попыткой запустить механизм жилищных сбережений в России, дискуссии о создании которого ведутся уже более 20 лет. Предыдущие шесть попыток, начиная с законопроекта 2002 года о строительных сберегательных кассах, оказались неудачными. Похоже, что «зеленый свет» для этой идеи зажегся только сейчас, благодаря прекращению действия льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, которая до этого момента была основным драйвером спроса на новостройки.
Законопроект о жилищных сбережениях был принят Госдумой в первом чтении в апреле 2024 года. Уже в октябре 2023 года сообщалось о возвращении идеи жилищных вкладов в Госдуму, с предложением увеличить норму страхования до 10 млн рублей. Однако тогда правовое управление Госдумы отмечало, что понятие «договор жилищных сбережений» является новым и не было известно действующему гражданскому законодательству, требуя изменения Гражданского кодекса РФ.
Банки заинтересованы в появлении жилищно-накопительных вкладов, поскольку сбережения граждан будут находиться в банках дольше, что даст им возможность инвестировать эти средства. Некоторые эксперты указывают, что механизм жилищных вкладов будет способствовать дисциплинированному накоплению средств на первоначальный взнос по ипотеке и может сделать жилье более доступным примерно для 30% россиян. Однако высказывались опасения, что при досрочном снятии средств или их нецелевом использовании проценты будут пересчитаны по ставке «до востребования», что может снизить привлекательность продукта для вкладчиков.
Законодатели считают, что новый вид вкладов может стать дополнением к ипотеке, а не ее полноценной заменой, так как ипотека позволяет приобрести жилье сразу, а жилищные вклады предназначены для накопления. Эксперты также отмечают, что на фоне высоких ставок по рублевым вкладам россияне активно фиксируют эти ставки, а снижение доходности вкладов приводит к перетоку средств в ипотеку и инвестиционные инструменты.