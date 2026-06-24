Доля ИЖС в Краснодарском крае в I квартале 2026 года составила 78,2%

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года заняло 78,2% от общего объема ввода жилья. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте по архитектуре и градостроительству региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, за январь—март введено 553,8 тыс. кв. м индивидуального жилья против 1 349,5 тыс. кв. м в первом квартале прошлого года. Таким образом, объем ИЖС снизился на 58,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В 2025 году доля ИЖС составляла 58,8% (3670 тыс. кв. м), сократившись на 3,4% по сравнению с показателем 2024 года (3800 тыс. кв. м).

В разрезе крупных муниципалитетов лидируют: Краснодар — 92 тыс. кв. м, Сочи — 66,1 тыс. кв. м, Новороссийск — 36,1 тыс. кв. м, Динской район — 33,9 тыс. кв. м, Анапа — 30,8 тыс. кв. м.

Наталья Решетняк