Жителя Новороссийска обвинили в покушении на убийство прохожего

Следственный отдел по Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на преступление и убийство), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 15 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был во дворе многоквартирного дома на улице Красина в Новороссийске. Между ним и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. Во время ссоры фигурант нанес оппоненту удар ножом в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Следствие считает, что довести умысел на убийство до конца обвиняемый не смог благодаря своевременно оказанной потерпевшему помощи врачей.

Во время допроса фигурант признал вину, ему предъявили обвинение. По ходатайству следователя суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены судебные экспертизы.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в Новороссийске суд признал 28-летнюю женщину и ее 34-летнего сожителя виновными в убийстве годовалого сына в сентябре 2020 года из-за личной неприязни и нехватки денег. Злоумышленники задушили ребенка и ударили головой о землю, оставив тело в лесу, но преступление раскрыли в 2025 году, когда соцслужбы при проверке жилья заподозрили неладное из-за отсутствия информации о первенце 2019 года рождения.

Мария Удовик