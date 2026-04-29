Женщине из Новороссийска вынесли приговор за убийство собственного ребенка

Краснодарский краевой суд вынес приговор уроженке Новороссийска и ее сожителю за убийство малолетнего сына по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

28-летняя женщина из Новороссийска и ее 34-летний сожитель признаны виновными в убийстве ребенка, совершенном в сентябре 2020 года. Суд установил, что фигуранты дела решили убить годовалого сына из-за личных неприязненных отношений и нехваткой денежных средств на его содержание.

Согласно материалам следствия, обвиняемые задушили ребенка и ударили головой о землю, после чего оставили тело в лесу. Убийство мальчика скрывали до 2025 года, пока социальные службы Новороссийска не провели патрульный выезд по месту жительства семьи для обследования жилищных условий. В жилье были обнаружены двое малолетних детей возрастом четырех лет и трех месяцев. Подсудимая не смогла ответить на вопросы о первом ребенке, рожденном в 2019 году, что вызвало подозрение у опеки.

В ходе судебных разбирательств фигурантка дела заявляла о своей непричастности, а сожитель признал вину в полном объеме. В результате обоих подсудимых признали виновными. Женщине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на год в колонии общего режима, а мужчина будет отбывать 14 лет наказания в колонии строгого режима.

