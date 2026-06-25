Строитель школы в Красном Бору возведет новую поликлинику

Строительством новой поликлиники в Красном Бору Ярославского округа займется компания «Адамант-Строй». Об этом сообщили в правительстве области по итогам торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация поликлиники в Красном Бору

Фото: Правительство Ярославской области Визуализация поликлиники в Красном Бору

Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас власти находятся на стадии заключения контракта с подрядчиком. Стоимость строительства составит 508 млн руб., а общая стоимость объекта с учетом поставки оборудования — 1,2 млрд руб.

Поликлиника будет трехэтажной, в смену ее смогут посещать 500 человек. В здании разместятся женская консультация, отделение восстановительного лечения, инфекционный фильтр-бокс, блок неотложной помощи, терапевтическое отделение с дневным стационаром, клинико-диагностическая лаборатория, помещения для лучевой диагностики, физиотерапии, стоматологии, зал для конференций на 70 мест.

Объект построят в центральной части жилой застройки. Территорию около него благоустроят, сделав газоны, установив цветочницы, перголы и скамейки. Планируется размещение парковки.

Компания «Адамант-Строй» из Санкт-Петербурга с осени 2025 года занимается строительством школы на 1100 мест в Красном Бору. Цена контракта составляет 1,3 млрд руб.

Алла Чижова