В поселке под Ярославлем началось строительство школы

В поселке Красный Бор Ярославского округа начались работы по строительству новой школы на 1100 мест в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Образовательное учреждение будет включать начальное, основное и среднее образование. Для младших классов предусмотрен отдельный блок с учебными помещениями, рекреациями, игровыми и спальными комнатами. В школе будут два спортивных зала, актовый зал на 550 мест и просторная столовая. Особое внимание уделено безопасности и комфорту учащихся: медицинский блок будет включать кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты. Библиотеки будут оборудованы для каждой возрастной группы, а все помещения оснастят современными учебными пособиями.

«Проект станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Красного Бора. В ближайших планах — строительство новой поликлиники, что создаст полноценный социальный кластер для жителей поселка»,— сообщил Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на 1,323 млрд руб. на строительство школы заключен с компанией «Адамант-строй».