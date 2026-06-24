В Адыгее выбрали территории для благоустройства в 2027 году

В Адыгее подвели итоги Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В опросе приняли участие 44,6 тыс. жителей республики, что на 2,4 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшую активность традиционно проявили жители Майкопа. Победителем стало общественное пространство парк «Черемушки», за которое проголосовали 14,2 тыс. человек. Второе место заняла аллея по улице Шоссейной с 3,2 тыс. голосов, третьим стал городской мемориал «Памяти Павших», набравший 2,4 тыс. откликов.

В Адыгейске большинство голосов получил проект благоустройства сквера на пересечении улиц Чайковского и Пролетарской, который поддержали 1,4 тыс. жителей. В станице Гиагинской лидером стал сквер «Центральный» с результатом 2,3 тыс. голосов.

В ауле Кошехабль победу одержал проект благоустройства березовой рощи по улице Совмена, за который проголосовали 2,5 тыс. человек. В селе Красногвардейском наибольшую поддержку получила территория парка культуры и отдыха имени Горького, набравшая 2,4 тыс. голосов.

В Майкопском районе победителем стал проект детской игровой и спортивной площадки в станице Кужорской по улице Ленина. Его поддержали 2,3 тыс. жителей.

В Тахтамукайском районе наибольшее число голосов — 4,4 тыс. — получил проект детской площадки в хуторе Суповском. В поселке Яблоновском лидером стала общественная территория по улице Ленина возле школы №15, за которую проголосовали 2,8 тыс. человек.

В Шовгеновском районе первое место заняла общественная территория старого кладбища, набравшая 1,5 тыс. голосов.

В региональном министерстве строительства отметили, что ежегодный рост числа участников голосования свидетельствует о повышении интереса жителей к вопросам благоустройства и развитию комфортной городской среды.

Анна Гречко