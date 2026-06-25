Станислава Агкацева из ФК «Краснодар» номинировали на награду имени Льва Яшина

Игрок футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев стал одним из номинантов ежегодной награды «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награду получит лучший голкипер по итогам сезона РПЛ и Кубка России, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Станислав Агкацев родился во Владикавказе 9 января 2002 года. Свою футбольную деятельность он начал в детской спортивной школе «Юность», а в академию ФК «Краснодар» спортсмен попал в 2015 году.

В сезоне 2018-2019 года Станислав Агкацев провел матчи в молодежной команде клуба и в «Краснодар-3», в следующем сезоне 2019-2020 года в ФНЛ начал игру за «Краснодар-2».

В 2024-2025 годах футболист стал основным голкипером ФК «Краснодар», за что был награжден призом имени Льва Яшина и премией «Winline Герои РПЛ». В этом же сезоне Станислав Агкацев стал чемпионом России вместе с ФК «Краснодар». Он продлил контракт с клубом до конца сезона 2028-2029 года.

Ежегодную награду имени Льва Яшина организует издательский дом «Коммерсантъ». Победителя определяет редколлегия.

Кристина Мельникова