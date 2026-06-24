Главные новости за 24 июня. Ростов-на-Дону и область

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили атаку около трех десятков дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях. Беспилотники были уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.

Жители Каменска-Шахтинского и близлежащих населенных пунктов могут столкнуться с ограничениями в работе общественного транспорта. О возможных перебоях предупредила компания «Глубокинское ПАТП». Причиной стали введенные на ряде автозаправочных станций Ростовской области суточные лимиты на отпуск топлива. Как отметили в компании-перевозчике, сложившаяся ситуация может повлиять на выполнение автобусных рейсов.

Правительство Ростовской области намерено усилить контроль за реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых в регионе строятся новые жилые кварталы вместе с социальной и инженерной инфраструктурой. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Вифлянцев на отраслевой конференции «Ведомостей Юг», инвесторы, участвующие в таких проектах, обязаны регулярно отчитываться перед региональными властями о ходе строительства и соблюдении утвержденных сроков.

В Ростовской области продолжается масштабное обновление мостовой инфраструктуры. Министерство транспорта региона завершило или находится на завершающей стадии проведения закупок на ремонт четырех мостов в Аксайском, Милютинском, Красносулинском и Тарасовском районах. Общая стоимость проектов составляет 441,7 млн рублей.

В Ростовской области в настоящее время на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) перешли около 10 тыс. предпринимателей. Об этом заявил в рамках открытого интервью «Ъ-Ростов» председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания региона, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Базирующаяся в ростовском аэропорту «Платов» авиакомпания «Азимут» заявила об острой нехватке авиационного керосина на отечественном рынке и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться срочного вмешательства Министерства энергетики на фоне роста цен на топливо более чем на 17% с начала июня и сокращения поставок примерно на треть от согласованных объемов.