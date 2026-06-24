Ростовская авиакомпания «Азимут» заявила о критической ситуации с авиатопливом

Базирующаяся в ростовском аэропорту «Платов» авиакомпания «Азимут» заявила об острой нехватке авиационного керосина на отечественном рынке и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться срочного вмешательства Министерства энергетики на фоне роста цен на топливо более чем на 17% с начала июня и сокращения поставок примерно на треть от согласованных объемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Азимут», выполняющий рейсы исключительно на самолетах Sukhoi Superjet 100, направил обращение в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой инициировать экстренный диалог с Минэнерго. Поводом послужил масштабный сбой в цепочке поставок авиационного топлива, который перевозчик характеризует как критический. Об этом пишет телеграм-канал «Авиаторщина», специализирующийся на тематике гражданской авиации.

Проблемы начались в первой половине июня 2026 года, когда основной топливный поставщик «Азимута» уведомил авиакомпанию о вынужденном урезании объемов отгрузки — примерно на треть относительно ранее зафиксированных договоренностей. Официальной причиной названы форс-мажорные обстоятельства на ряде нефтеперерабатывающих заводов, спровоцировавшие сокращение предложения топлива на внутреннем рынке. Обратиться к альтернативным источникам снабжения перевозчик не смог: по его данным, другие поставщики также оказались не в состоянии восполнить образовавшийся дефицит.

Параллельно с проблемой доступности топлива «Азимут» фиксирует стремительный рост закупочных цен. В среднем по российским аэропортам авиакеросин с начала июня подорожал более чем на 17%, однако в ряде регионов динамика оказалась значительно острее. Наиболее показательный пример — Махачкала, где стоимость топлива взлетела сразу на 64%, достигнув отметки 157 тыс. руб. за тонну без учета НДС. Примечательно, что мировые котировки на авиационное топливо снижаются уже третий месяц подряд.

В сложившихся условиях «Азимут» констатирует, что дальнейшее исполнение запланированной полетной программы теряет экономический смысл. При этом, по оценке компании, внутренние маршруты оказались под ударом в еще большей степени, чем международные направления.

«Азимут» — российская региональная авиакомпания, учрежденная в 2017 году и зарегистрированная в Ростове-на-Дону. Перевозчик располагает операционными базами в аэропортах Платов, Минеральные Воды, Сочи и московском Внуково. Маршрутная сеть охватывает межрегиональные направления внутри страны, а также рейсы в государства ближнего зарубежья, на Ближний Восток и в Азию. Весь воздушный флот компании сформирован из отечественных ближнемагистральных воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

Станислав Маслаков