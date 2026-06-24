На Дону на АУСН перешли около 10 тысяч бизнесменов

В Ростовской области в настоящее время на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) перешли около 10 тыс. предпринимателей. Об этом заявил в рамках открытого интервью «Ъ-Ростов» председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания региона, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Буракова, на предприятиях, которые перешли на эту систему, фиксируют рост фондов оплаты труда благодаря низкой финансовой нагрузки.

«Это значит, что какую-то часть доходов с помощью этой системы мы дополнительно вывели из «тени». По большому счету, поступления от упрощенной системы налогообложения, как обычной, так и автоматической, в Ростовской области по первым месяцам не то что не упали, а выросли», — отметил депутат Заксобрания.

Эксперт также отметил, что во многом прогрессу способствовало антикризисное решение, которое и приняли правительство, и донской парламент и ввели с 1 января.

Константин Соловьев

Мария Хоперская