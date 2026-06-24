Из-за ограничений на АЗС в Ростовской области могут сократить автобусные рейсы

Жители Каменска-Шахтинского и близлежащих населенных пунктов могут столкнуться с ограничениями в работе общественного транспорта. О возможных перебоях предупредила компания «Глубокинское ПАТП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причиной стали введенные на ряде автозаправочных станций Ростовской области суточные лимиты на отпуск топлива. Как отметили в компании-перевозчике, сложившаяся ситуация может повлиять на выполнение автобусных рейсов.

«В связи с введением суточных лимитов выдачи топлива на сети АЗС в Ростовской области обслуживание маршрутов общественного транспорта возможно будет ограничено. Данная мера носит временный характер», — говорится в сообщении предприятия.

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее уточнять расписание движения автобусов в диспетчерских службах. Напомним, ранее на отдельных АЗС Ростовской области начали вводить ограничения на отпуск топлива. На фоне повышенного спроса некоторые заправочные станции установили лимиты на объем бензина, который можно приобрести за одну заправку.

Валерий Климов