Над Ростовской областью уничтожили около трех десятков дронов

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили атаку около трех десятков дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотники были уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

Константин Соловьев