На ремонт четырех мостов в Ростовской области направят почти 442 млн рублей

В Ростовской области продолжается масштабное обновление мостовой инфраструктуры. Министерство транспорта региона завершило или находится на завершающей стадии проведения закупок на ремонт четырех мостов в Аксайском, Милютинском, Красносулинском и Тарасовском районах. Общая стоимость проектов составляет 441,7 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Крупнейшим объектом станет мост через озеро Монастырское на автомобильной дороге Большой Лог — Старочеркасская в Аксайском районе. Начальная стоимость контракта составляет 199,2 млн рублей. Закупка находится на этапе подведения итогов после завершения приема заявок.

В Милютинском районе подрядчика уже определили для ремонта моста через балку на 79-м километре дороги Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск. На эти работы предусмотрено 89,05 млн рублей.

Еще 83 млн рублей направят на ремонт моста через реку Кундрючья в Красносулинском районе. Сооружение находится на дороге, связывающей Новошахтинск, Гуково, ряд сельских населенных пунктов и федеральную трассу М-4 «Дон». Этот маршрут играет важную роль как для местных жителей, так и для грузового транспорта.

Кроме того, в Тарасовском районе обновят мост через реку Митякинка на дороге Тарасовский — Верхне-Митякин — Можаевка. Стоимость контракта составляет 70,4 млн рублей.

Все закупки были размещены в июне 2026 года. По трем объектам поставщики уже определены, еще по одному аукциону продолжается работа комиссии.

Обновление мостов остается одним из приоритетов дорожной программы Ростовской области. Многие такие сооружения были построены несколько десятилетий назад и требуют капитального ремонта для обеспечения безопасного движения транспорта. После завершения работ должна повыситься надежность дорожного сообщения между муниципалитетами, а также снизиться риск введения ограничений для движения грузового и пассажирского транспорта.

По объему финансирования нынешняя серия закупок стала одной из крупнейших мостовых программ, объявленных региональным Минтрансом с начала года.

Валерий Климов