В Сочи экологический мониторинг пляжей не выявил загрязнений берега и акватории

Сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон продолжают ежедневный осмотр береговой полосы, а патрульные суда ГИМС МЧС России следят за акваторией. По состоянию на 24 июня 2026 года на пляже «Лучезарный» в Лазаревском районе и на других пляжах Сочи загрязнений берега и морской воды не выявили, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее в социальных сетях распространили информацию о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края и о повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона, однако авторы фейка сослались на отчет Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году», где данные за прошедший год отражают исследования морской воды, проведенные после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе, и не являются актуальными на сегодня.

В отчете Роспотребнадзора, на который ссылались распространители ложной информации, вообще нет данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, и ведомство не проводило подобных исследований, поэтому сообщения о загрязнениях признали фейком.

«Ъ-Сочи» писал, что температура воды в Черном море у берегов Краснодарского края достигла комфортных для купания значений: по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, у Сочи и Туапсе — +23 градуса, в Геленджике, Анапе, Новороссийске и Тамани — +22 градуса, а Азовское море у Приморско-Ахтарска и Ейска прогрелось до +25 градусов. Специалисты связывают потепление с устойчивой жаркой погодой.

Мария Удовик