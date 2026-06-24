Мониторинг АЗС в Сочи не выявил дефицита топлива

Очереди на АЗС Сочи не превышают 10 минут. Как рассказали в пресс-службе администрации курорта, дефицита нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Рабочие группы с участием сотрудников администрации Сочи провели очередной ежедневный мониторинг автозаправочных станций во всех внутригородских районах и установили, что на всех АЗС в наличии несколько видов горючего, дефицита бензина нет, а максимальное время ожидания в очереди не превысило 10 минут. Директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин сообщил, что все топливные операторы отгружают в полной мере ранее запланированные объемы горючего, автозаправочные станции работают в штатном режиме, а приостановка работы нескольких АЗС связана с проведением плановых ремонтов и отзывом франшизы владельцем бренда.

В связи с повышенным спросом топливные компании на ряде АЗС ввели временные ограничения на отпуск топлива, администрация города держит ситуацию на контроле и просит автовладельцев не поддаваться ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой меры потребления. Ранее в интернет-сообществах появлялись сообщения о якобы возникшем дефиците, однако администрация города обеспечила все необходимые условия для функционирования всех отраслей жизнедеятельности курорта в штатном режиме.

«Ъ-Сочи» писал, что с 1 июля 2026 года в Сочи изменится стоимость проезда на ряде маршрутов общественного транспорта, работающих по нерегулируемым тарифам. В администрации города сообщили, что корректировка тарифов связана с ростом расходов на горюче-смазочные материалы, запасные части, техническое обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава.

Мария Удовик